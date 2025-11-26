#АЭС в Казахстане
Право

Установлена стоимость оплаты за регистрацию расторжения брака в ряде случаев

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2025 10:19 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Приказом заместителя премьер-министра - министра искусственного интеллекта и цифрового развития от 20 ноября 2025 года внесены изменения в размер оплаты услуг государственной регистрации актов гражданского состояния, сообщает Zakon.kz.

В частности, установлено, что государственная регистрация расторжения брака на основании решения суда о признании супруга безвестно отсутствующим, недееспособным или ограниченно дееспособным, а также приговора суда об осуждении супруга за совершение преступления к лишению свободы на срок не менее трех лет, а также постановления органа уголовного преследования об объявлении супруга в международный розыск при условии его нахождения в розыске не менее трех лет со дня санкционирования данного постановления судом – 345 тенге без НДС за один документ, 386,40 тенге с НДС.

Приказ вводится в действие с 6 декабря 2025 года.

Ранее сообщалось, что министр юстиции подписал приказ, согласно которому для государственной регистрации расторжения брака на основании решения суда о признании супруга пропавшим, недееспособным или ограниченно дееспособным, приговора суда об осуждении супруга за преступления к лишению свободы на срок не менее трех лет, а также постановления органа уголовного преследования об объявлении в международный розыск по истечении трех лет со дня санкционирования его судом, заявитель может обратиться с заявлением о расторжении брака в любой регистрирующий орган, к акимам поселков, сел, сельских округов или в Государственную корпорацию в письменной форме либо в электронном виде посредством портала.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
