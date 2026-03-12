#Референдум-2026
Право

Какие нарушения будут фиксировать камеры с автоматическим оформлением штрафа с 12 марта

Камеры видеонаблюдения, камера видеонаблюдения, видеонаблюдение, камеры Сергек, камера Сергек, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2026 15:39 Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
В редакцию обратился читатель за разъяснением. "Читал, что с 12 марта 2026 года меняются правила, касающиеся фиксации камерами правонарушений. Не могли бы рассказать, о каких именно нарушениях идет речь: обо всех подряд или только в сфере ПДД? А то разное пишут." Растолковывает Zakon.kz.

Итак, имеется два документа – неравнозначных, но вполне официальных. От них и будем отталкиваться.

Первый – это Закон РК № 257-VIII от 9 января 2026 года "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях". Интересующая нас часть поправок вводится в действие через 60 дней после опубликования, т.е. с 12 марта 2026 года.

Речь о новой редакции статьи 31 КоАП "Особенности административной ответственности при обнаружении или фиксации административного правонарушения в автоматическом режиме".

До сего дня она звучала так:

"При фиксации административного правонарушения сертифицированными специальными контрольно-измерительными техническими средствами и приборами, работающими в автоматическом режиме, к административной ответственности за административные правонарушения на транспорте и в дорожном хозяйстве привлекаются собственники (владельцы) транспортных средств".Старая редакция части 1 статьи 31 КоАП

О других сферах, как видим, не сказано. И действительно: т.н. "письма счастья (предписания о необходимости уплаты штрафа) приходили лишь за нарушения ПДД, и то не все, а лишь те, что можно вычислить контрольно-измерительными приборами: превышение скорости, игнорирование разметки и т.п.

Новая же, действующая с 12 марта 2026 года редакция части 1 статьи 31 КоАП такова:

"При обнаружении или фиксации административного правонарушения путем обработки данных цифровым объектом, интегрированным с Единым реестром административных производств, в том числе с использованием технических средств, работающих в автоматическом режиме, к административной ответственности привлекаются лица, совершившие такие правонарушения, установленные по результатам указанной обработки данных".

И поскольку в тексте никаких ограничений сферой "транспорта и дорожного хозяйства" нет, некоторые наблюдатели предположили, что отныне фиксация распространится на весь спектр, предусмотренный КоАП.

Т.е. предписание о штрафе якобы может прийти за любое правонарушение, которое можно зафиксировать или обнаружить техническим средством, работающим в автоматическом режиме. Но, разумеется, подпадающее лишь под те статьи КоАП, санкцией которых предусмотрен штраф.

Однако затем МВД распространило разъяснение, что это – не так. И данные технические "системы предназначены исключительно для выявления нарушений правил дорожного движения транспортными средствами". И это тоже – официальный документ.

На самом деле никакого противоречия нет. Полиция поясняет, что прямо сейчас (пресс-релиз начинается со слов "в настоящее время") новые нормы лишь расширяют технические возможности при фиксации нарушений ПДД транспортными средствами. Как именно расширяют?

А это следует из новой редакции примечания к статье 31 КоАП. Где уточняется, что под техническими средствами отныне следует понимать не только работающие в автоматическом режиме "сертифицированные контрольно-измерительные технические средства и приборы, прошедшие метрологическую поверку", как раньше.

Но также и другие технические средства и приборы – а именно "обнаруживающие или фиксирующие события, к которым не применимы показатели измерений, соответствующие требованиям законодательства РК в области технического регулирования и о кибербезопасности".

Другими словами, отправлять "письма счастья" по новым правилам смогут не только за те нарушения, которые можно так и иначе измерить. В разъяснении МВД даже предоставляется перечень из шести таких видов нарушений, которые в автоматическом режиме фиксировались до сих пор:

  • превышение скорости,
  • проезд на запрещающий сигнал светофора,
  • несоблюдение требований дорожных знаков и разметки,
  • неправильная остановка или стоянка,
  • нарушение правил обгона и расположения на дороге,
  • непредоставление преимущества пешеходам.

С 12 марта 2026 года к ним добавятся такие нарушения, которые не надо измерять, а достаточно просто "обнаружить" – сфотографировать, например, непристегнутый ремень безопасности и разговор за рулем по телефону (без громкой связи, с приложенной к уху трубкой).

Кроме того, возможно, будет благодаря интеграции с системой ЕРАП "автоматически выявлять нарушения, связанные с документами: просроченный техосмотр, отсутствие действующего страхового полиса, истечение срока разрешения на хранение оружия и другие аналогичные случаи".

Но и только.

А что же другие правонарушения? Например, пресловутые выброшенные на тротуар окурки и переходящие дорогу не в положенном месте пешеходы. Ведь, повторимся, новая редакция статьи 31 КоАП буквально никак не лимитирует автоматическую фиксацию какими бы то ни было сферами...

Все так. Но до тех пор, пока используемые в РК технологии, во всяком случае, интегрированные с ЕРАП, при идентификации нарушителей ограничиваются ГРНЗ (не прибегая, скажем, к системам распознавания лиц) – это не актуальная юридическая практика, а научная фантастика. Хотя, заметьте, научная, и значит, когда-то может стать реальностью.

Но не сейчас.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Андрей Губенко
Андрей Губенко
