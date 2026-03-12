Какие нарушения будут фиксировать камеры с автоматическим оформлением штрафа с 12 марта
Итак, имеется два документа – неравнозначных, но вполне официальных. От них и будем отталкиваться.
Первый – это Закон РК № 257-VIII от 9 января 2026 года "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях". Интересующая нас часть поправок вводится в действие через 60 дней после опубликования, т.е. с 12 марта 2026 года.
Речь о новой редакции статьи 31 КоАП "Особенности административной ответственности при обнаружении или фиксации административного правонарушения в автоматическом режиме".
До сего дня она звучала так:
"При фиксации административного правонарушения сертифицированными специальными контрольно-измерительными техническими средствами и приборами, работающими в автоматическом режиме, к административной ответственности за административные правонарушения на транспорте и в дорожном хозяйстве привлекаются собственники (владельцы) транспортных средств".Старая редакция части 1 статьи 31 КоАП
О других сферах, как видим, не сказано. И действительно: т.н. "письма счастья (предписания о необходимости уплаты штрафа) приходили лишь за нарушения ПДД, и то не все, а лишь те, что можно вычислить контрольно-измерительными приборами: превышение скорости, игнорирование разметки и т.п.
Новая же, действующая с 12 марта 2026 года редакция части 1 статьи 31 КоАП такова:
"При обнаружении или фиксации административного правонарушения путем обработки данных цифровым объектом, интегрированным с Единым реестром административных производств, в том числе с использованием технических средств, работающих в автоматическом режиме, к административной ответственности привлекаются лица, совершившие такие правонарушения, установленные по результатам указанной обработки данных".
И поскольку в тексте никаких ограничений сферой "транспорта и дорожного хозяйства" нет, некоторые наблюдатели предположили, что отныне фиксация распространится на весь спектр, предусмотренный КоАП.
Т.е. предписание о штрафе якобы может прийти за любое правонарушение, которое можно зафиксировать или обнаружить техническим средством, работающим в автоматическом режиме. Но, разумеется, подпадающее лишь под те статьи КоАП, санкцией которых предусмотрен штраф.
Однако затем МВД распространило разъяснение, что это – не так. И данные технические "системы предназначены исключительно для выявления нарушений правил дорожного движения транспортными средствами". И это тоже – официальный документ.
На самом деле никакого противоречия нет. Полиция поясняет, что прямо сейчас (пресс-релиз начинается со слов "в настоящее время") новые нормы лишь расширяют технические возможности при фиксации нарушений ПДД транспортными средствами. Как именно расширяют?
А это следует из новой редакции примечания к статье 31 КоАП. Где уточняется, что под техническими средствами отныне следует понимать не только работающие в автоматическом режиме "сертифицированные контрольно-измерительные технические средства и приборы, прошедшие метрологическую поверку", как раньше.
Но также и другие технические средства и приборы – а именно "обнаруживающие или фиксирующие события, к которым не применимы показатели измерений, соответствующие требованиям законодательства РК в области технического регулирования и о кибербезопасности".
Другими словами, отправлять "письма счастья" по новым правилам смогут не только за те нарушения, которые можно так и иначе измерить. В разъяснении МВД даже предоставляется перечень из шести таких видов нарушений, которые в автоматическом режиме фиксировались до сих пор:
- превышение скорости,
- проезд на запрещающий сигнал светофора,
- несоблюдение требований дорожных знаков и разметки,
- неправильная остановка или стоянка,
- нарушение правил обгона и расположения на дороге,
- непредоставление преимущества пешеходам.
С 12 марта 2026 года к ним добавятся такие нарушения, которые не надо измерять, а достаточно просто "обнаружить" – сфотографировать, например, непристегнутый ремень безопасности и разговор за рулем по телефону (без громкой связи, с приложенной к уху трубкой).
Кроме того, возможно, будет благодаря интеграции с системой ЕРАП "автоматически выявлять нарушения, связанные с документами: просроченный техосмотр, отсутствие действующего страхового полиса, истечение срока разрешения на хранение оружия и другие аналогичные случаи".
Но и только.
А что же другие правонарушения? Например, пресловутые выброшенные на тротуар окурки и переходящие дорогу не в положенном месте пешеходы. Ведь, повторимся, новая редакция статьи 31 КоАП буквально никак не лимитирует автоматическую фиксацию какими бы то ни было сферами...
Все так. Но до тех пор, пока используемые в РК технологии, во всяком случае, интегрированные с ЕРАП, при идентификации нарушителей ограничиваются ГРНЗ (не прибегая, скажем, к системам распознавания лиц) – это не актуальная юридическая практика, а научная фантастика. Хотя, заметьте, научная, и значит, когда-то может стать реальностью.
Но не сейчас.