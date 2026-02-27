С 12 марта камеры будут штрафовать пешеходов? МВД Казахстана сделало важное разъяснение
Из него следует, что в настоящее время органами внутренних дел принимаются необходимые профилактические меры, направленные на обеспечение безопасности граждан и поддержание правопорядка.
Все эти меры, как отметили в МВД, носят предупредительный характер и нацелены прежде всего на защиту жизни и здоровья людей, предупреждение правонарушений и создание безопасной среды в общественных местах и жилых районах.
"С 12 марта вступают в силу изменения в ст. 31 Кодекса об административных правонарушениях, принятые в рамках "Цифрового кодекса". Эти изменения связаны с развитием технологий и общей цифровизацией процессов. Их задача – повысить эффективность обеспечения дорожной безопасности и предупреждения правонарушений за счет применения современных технических решений. Важно отметить: речь не идет о введении новых запретов. Расширяются только технические возможности выявления уже существующих правонарушений".Пресс-служба МВД РК
Как напомнили в ведомстве, если раньше такие нарушения, как использование телефона за рулем, непристегнутый ремень безопасности и ряд других, фиксировались сотрудниками полиции вручную, то теперь для этого могут применяться современные технологии.
То есть сами требования закона остаются прежними – меняются только способы их фиксации.
Ранее, как добавили в МВД, в автоматическом режиме фиксировались шесть видов нарушений:
- превышение скорости,
- проезд на запрещающий сигнал светофора,
- несоблюдение требований дорожных знаков и разметки,
- неправильная остановка или стоянка,
- нарушение правил обгона и расположения на дороге,
- а также непредоставление преимущества пешеходам.
Остальные нарушения выявлялись только при непосредственном участии сотрудника полиции.
Как подчеркнули в МВД, теперь закон расширяет технические возможности и предусматривает три способа фиксации:
- Классические камеры, как и прежде, продолжают фиксировать указанные нарушения.
- Камеры автоматической фиксации смогут выявлять и другие нарушения, не требующие специальных измерений: например, использование телефона за рулем или непристегнутый ремень безопасности.
- Использование данных государственных баз, интегрированных с системой ЕРАП. Это позволит автоматически выявлять нарушения, связанные с документами: просроченный техосмотр, отсутствие действующего страхового полиса, истечение срока разрешения на хранение оружия и другие аналогичные случаи.
Кроме того, теперь система может автоматически выносить предупреждения по тем правонарушениям, где законом предусмотрена именно такая мера. Ранее для этого требовалось участие сотрудника полиции и оформление материалов вручную. Теперь процедура может осуществляться автоматически. Например, это касается создания затора, неправильного использования внешних световых приборов и ряда других нарушений правил дорожного движения.
"Отдельно разъясняем: распространяемая в отдельных средствах массовой информации информация о том, что камеры автоматической фиксации якобы будут привлекать к ответственности пешеходов, не соответствует действительности. Данные системы предназначены исключительно для выявления нарушений правил дорожного движения транспортными средствами. В целом изменения направлены на повышение уровня общественной и дорожной безопасности, предупреждение правонарушений и снижение риска тяжких последствий на дорогах и в общественной среде", – отметила старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова.
Она добавила, что применение цифровых решений позволяет своевременно выявлять опасное поведение и предотвращать угрозы для жизни и здоровья граждан.
Ранее МВД показало видео задержания подозреваемых в двойном убийстве в Атырауской области.