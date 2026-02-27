С 12 марта камеры будут штрафовать пешеходов? МВД Казахстана сделало важное разъяснение

Сегодня, 27 февраля 2026 года, пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана распространила важное разъяснение по изменениям в ст. 31 Кодекса РК об административных правонарушениях (КоАП), сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что в настоящее время органами внутренних дел принимаются необходимые профилактические меры, направленные на обеспечение безопасности граждан и поддержание правопорядка.

Все эти меры, как отметили в МВД, носят предупредительный характер и нацелены прежде всего на защиту жизни и здоровья людей, предупреждение правонарушений и создание безопасной среды в общественных местах и жилых районах.

"С 12 марта вступают в силу изменения в ст. 31 Кодекса об административных правонарушениях, принятые в рамках "Цифрового кодекса". Эти изменения связаны с развитием технологий и общей цифровизацией процессов. Их задача – повысить эффективность обеспечения дорожной безопасности и предупреждения правонарушений за счет применения современных технических решений. Важно отметить: речь не идет о введении новых запретов. Расширяются только технические возможности выявления уже существующих правонарушений". Пресс-служба МВД РК

Как напомнили в ведомстве, если раньше такие нарушения, как использование телефона за рулем, непристегнутый ремень безопасности и ряд других, фиксировались сотрудниками полиции вручную, то теперь для этого могут применяться современные технологии.

То есть сами требования закона остаются прежними – меняются только способы их фиксации.

Ранее, как добавили в МВД, в автоматическом режиме фиксировались шесть видов нарушений:

превышение скорости,

проезд на запрещающий сигнал светофора,

несоблюдение требований дорожных знаков и разметки,

неправильная остановка или стоянка,

нарушение правил обгона и расположения на дороге,

а также непредоставление преимущества пешеходам.

Остальные нарушения выявлялись только при непосредственном участии сотрудника полиции.

Как подчеркнули в МВД, теперь закон расширяет технические возможности и предусматривает три способа фиксации:

Классические камеры, как и прежде, продолжают фиксировать указанные нарушения. Камеры автоматической фиксации смогут выявлять и другие нарушения, не требующие специальных измерений: например, использование телефона за рулем или непристегнутый ремень безопасности. Использование данных государственных баз, интегрированных с системой ЕРАП. Это позволит автоматически выявлять нарушения, связанные с документами: просроченный техосмотр, отсутствие действующего страхового полиса, истечение срока разрешения на хранение оружия и другие аналогичные случаи.

Кроме того, теперь система может автоматически выносить предупреждения по тем правонарушениям, где законом предусмотрена именно такая мера. Ранее для этого требовалось участие сотрудника полиции и оформление материалов вручную. Теперь процедура может осуществляться автоматически. Например, это касается создания затора, неправильного использования внешних световых приборов и ряда других нарушений правил дорожного движения.

"Отдельно разъясняем: распространяемая в отдельных средствах массовой информации информация о том, что камеры автоматической фиксации якобы будут привлекать к ответственности пешеходов, не соответствует действительности. Данные системы предназначены исключительно для выявления нарушений правил дорожного движения транспортными средствами. В целом изменения направлены на повышение уровня общественной и дорожной безопасности, предупреждение правонарушений и снижение риска тяжких последствий на дорогах и в общественной среде", – отметила старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова.

Она добавила, что применение цифровых решений позволяет своевременно выявлять опасное поведение и предотвращать угрозы для жизни и здоровья граждан.

Ранее МВД показало видео задержания подозреваемых в двойном убийстве в Атырауской области.