Право

В Казахстане примут Конституционный закон об административно-территориальном устройстве

Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, панорама Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2026 10:04 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
МНЭ РК подготовило Консультативный документ регуляторной политики к проекту Конституционного закона РК "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В документе говорится, что в новой редакции Конституции предусматривается, что административно-территориальное устройство Республики Казахстан определяется Конституционным законом.

В связи с чем необходима разработка проекта Конституционного закона РК "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан". Действующий Закон "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" принят в 1993 году и требует совершенствования.

Предусматривается, что закрепление норм административно-территориального устройства на уровне Конституционного закона обеспечит стабильность территориальной организации государства, исключит произвольное изменение статуса административных единиц и сформирует устойчивую правовую основу для деятельности органов государственного и местного управления.

В рамках Конституционного закона будут урегулированы следующие нормы:

1. Закрепление основных понятий, применяемых в отношении административно-территориальных единиц:

  • административно-территориальная единица, населенный пункт, граница административно-территориальной единицы, регион, область, район, город, город республиканского значения, город областного значения, город районного значения, поселок, сельский округ, обособленные поселения, район в городе и др.

2. Определение преамбулы, основных целей и задач, принципов Конституционного закона.

3. Уточнение категорий административно-территориальных единиц и населенных пунктов.

4. Определение функций уполномоченного органа в сфере геодезии, картографии и пространственных данных, а также местных исполнительных органов по учету и регистрации административно-территориальных единиц и их границ, исключение их из учетных данных через единый государственный цифровой реестр административно-территориальных единиц.

5. Установление и изменение границ населенных пунктов на основании утвержденного генерального плана или схемы развития и застройки (упрощенного генерального плана) данного населенного пункта.

6. Определение полномочий областных и районных исполнительных органов по ведению учета и регистрации административно-территориальных единиц и их границ, а также исключение их из учетных данных через единый государственный цифровой реестр административно-территориальных единиц и информационную систему, предназначенную для создания, накопления, обработки сведений об адресах.

7. Включение в перечень документов и материалов, необходимых для решения вопросов административно-территориального устройства понятия "карта с координатным описанием границ в государственной системе отсчета" с указанием на ней новых границ административно-территориальных единиц, других географических данных.

Вместе с тем отмечается, что отдельные нормы административно-территориального устройства достаточно урегулированы на уровне текущего законодательства. Следующие текущие нормы обеспечивают правовую основу для их применения на практике.

  • Функции органов, принимающие решения об образовании, упразднении административно-территориальных единиц, установлении и изменении их границ, их наименовании и переименовании.
  • Определение расходов, связанных с наименованием и переименованием административно-территориальных единиц и иных населенных пунктов.
  • Функции ономастических комиссий.
  • Полномочия президента, правительства, областных, районных, городских представительных и исполнительных органов, а также полномочия акима города районного значения, поселка, села, сельского округа.
  • Установление учета мнения населения соответствующей территории при изменении категории, наименовании и переименовании административно-территориальных единиц, составных частей населенных пунктов, а также уточнения и изменения транскрипции их наименования.
  • Определение порядка изменения категорий административно-территориальных единиц.
  • Закрепление перечня документов и материалов, необходимых для решения вопросов административно-территориального устройства на региональных уровнях и в пределах региона.

Введение вышеуказанных норм в рамках Конституционного закона "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" планируется в 2026 году.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 8 апреля.

Читайте также
Конституционный закон о статусе столицы примут в Казахстане
10:44, Сегодня
Конституционный закон о статусе столицы примут в Казахстане
В Казахстане разрабатывают законопроект о территориальной обороне
15:17, 29 мая 2023
В Казахстане разрабатывают законопроект о территориальной обороне
Новый закон о банках: разработана основная концепция
16:19, 12 декабря 2024
Новый закон о банках: разработана основная концепция
Читайте также
В России отметили главные события второго тура КПЛ
12:32, Сегодня
В России отметили главные события второго тура КПЛ
"Ордабасы" презентовал звёздного легионера из сборной Ганы
12:10, Сегодня
"Ордабасы" презентовал звёздного легионера из сборной Ганы
Елена Рыбакина очаровала образом на вечеринке перед Miami Open
11:40, Сегодня
Елена Рыбакина очаровала образом на вечеринке перед Miami Open
В России оценили текущее состояние игры Медведева
11:23, Сегодня
В России оценили текущее состояние игры Медведева
