Новый Конституционный закон о статусе столицы примут в Казахстане

МНЭ РК подготовило Консультативный документ регуляторной политики к проекту Конституционного закона РК "О статусе столицы Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Указывается, что в новой редакции Конституции республики предусмотрено, что статус столицы определяется Конституционным законом. Вместе с тем действующий закон за период его применения неоднократно подвергался точечным изменениям, отдельные нормы исключались либо корректировались.

В результате имеются предпосылки для дальнейшего совершенствования законодательства, направленного на формирование целостного и системного правового регулирования статуса столицы с учетом ее особой роли как политического, административного и общественно-делового центра государства.

Также говорится, что учитывая особую роль столицы как политического, административного и общественно-делового центра государства, правовое регулирование ее статуса требует более высокого уровня нормативного закрепления.

Придание закону статуса Конституционного позволит обеспечить устойчивость правового регулирования статуса столицы, повысить стабильность законодательства и сформировать целостную правовую основу для реализации государственной политики в отношении столицы.

В связи с чем планируется принять Конституционный закон РК "О статусе столицы Республики Казахстан" с признанием утратившим силу нынешнего Закона "О статусе столицы Республики Казахстан".

В рамках проекта Конституционного закона предусматривается сохранение и уточнение действующих положений закона, регулирующих:

правовой статус столицы как политического и административного центра государства;

вопросы региональной символики и городских поощрений;

регулирование территории и пригородной зоны столицы;

особенности местного государственного управления в столице;

вопросы коммунальной собственности столицы;

особенности архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

регулирование единого архитектурного облика и дизайн-кода столицы;

особенности режима лесопарковой зоны;

правовое регулирование инфраструктуры столицы.

Как поясняется, конституционное закрепление правового статуса столицы усилит институциональную устойчивость ее развития как финансово-экономического центра страны. Закрепление норм об инфраструктуре, инвестиционной деятельности и агломерации создаст правовую основу для долгосрочного планирования, реализации стратегических проектов и устойчивого экономического роста.

Закрепление принципа устойчивого развития столицы и координации территориального планирования будет способствовать учету экологических факторов при реализации градостроительной политики, развитии транспортной и инженерной инфраструктуры. Установление особенностей режима лесопарковой зоны обеспечит дополнительную правовую защиту зеленых территорий столицы.

Предусмотрено, что конституционный закон будет разработан и принят в 2026 году.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 8 апреля.