#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
479.02
551.11
5.82
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
479.02
551.11
5.82
Право

Новый Конституционный закон о статусе столицы примут в Казахстане

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, Акорда, резиденция Президента Республики Казахстан, здание Акорды, туризм в Казахстане, туризм в Астану, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2026 10:44 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
МНЭ РК подготовило Консультативный документ регуляторной политики к проекту Конституционного закона РК "О статусе столицы Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Указывается, что в новой редакции Конституции республики предусмотрено, что статус столицы определяется Конституционным законом. Вместе с тем действующий закон за период его применения неоднократно подвергался точечным изменениям, отдельные нормы исключались либо корректировались.

В результате имеются предпосылки для дальнейшего совершенствования законодательства, направленного на формирование целостного и системного правового регулирования статуса столицы с учетом ее особой роли как политического, административного и общественно-делового центра государства.

Также говорится, что учитывая особую роль столицы как политического, административного и общественно-делового центра государства, правовое регулирование ее статуса требует более высокого уровня нормативного закрепления.

Придание закону статуса Конституционного позволит обеспечить устойчивость правового регулирования статуса столицы, повысить стабильность законодательства и сформировать целостную правовую основу для реализации государственной политики в отношении столицы.

В связи с чем планируется принять Конституционный закон РК "О статусе столицы Республики Казахстан" с признанием утратившим силу нынешнего Закона "О статусе столицы Республики Казахстан".

В рамках проекта Конституционного закона предусматривается сохранение и уточнение действующих положений закона, регулирующих:

  • правовой статус столицы как политического и административного центра государства;
  • вопросы региональной символики и городских поощрений;
  • регулирование территории и пригородной зоны столицы;
  • особенности местного государственного управления в столице;
  • вопросы коммунальной собственности столицы;
  • особенности архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
  • регулирование единого архитектурного облика и дизайн-кода столицы;
  • особенности режима лесопарковой зоны;
  • правовое регулирование инфраструктуры столицы. 

Как поясняется, конституционное закрепление правового статуса столицы усилит институциональную устойчивость ее развития как финансово-экономического центра страны. Закрепление норм об инфраструктуре, инвестиционной деятельности и агломерации создаст правовую основу для долгосрочного планирования, реализации стратегических проектов и устойчивого экономического роста.

Закрепление принципа устойчивого развития столицы и координации территориального планирования будет способствовать учету экологических факторов при реализации градостроительной политики, развитии транспортной и инженерной инфраструктуры. Установление особенностей режима лесопарковой зоны обеспечит дополнительную правовую защиту зеленых территорий столицы.

Предусмотрено, что конституционный закон будет разработан и принят в 2026 году.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 8 апреля.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Лариса Черненко
Лариса Черненко
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: