В Казахстане могут ввести проверку госслужащих на наркотики
Председатель Агентства РК по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев представил основные новеллы документа.
"Одной из ключевых задач законопроекта является переход к модели государственной службы, основанной на принципах сервисности и клиентоориентированности, обеспечение профессионализации государственного аппарата, а также цифровизации HR-процессов. Определены требования, предъявляемые к государственным служащим и их должностным обязанностям. Среди них – казахстанский патриотизм, профессионализм, открытость, этичность и безупречная репутация, а также нетерпимость к правонарушениям и конфликту интересов", – пояснил он.
Законопроектом предусмотрен ряд мер, направленных на повышение привлекательности государственной службы, а также привлечение и удержание квалифицированных кадров, в том числе:
- введение механизма горизонтального карьерного продвижения в рамках одной должности, синхронизированного с системой оплаты труда.
- установление механизма индексации заработных плат государственных служащих не реже одного раза в три года в порядке, определяемом правительством;
- предоставление в случае перемещения по службе из одного населенного пункта в другой либо передислокации государственного органа жилищных выплат, подъемного пособия, компенсации расходов на перевозку их имущества;
- зачисление вне очереди в детские сады детей государственных служащих ротированных, передислоциронных или перемещенных в другой населенный пункт;
- участие в льготных жилищных программах, разработанных для обеспечения государственных служащих жильем;
- предоставление единовременного денежного вознаграждения в размере четырех должностных окладов при выходе на пенсию государственного служащего, награжденного государственной наградой или ведомственной наградой уполномоченного органа, имеющего стаж государственной службы не менее 25-ти лет;
- установление гарантий компенсации за работу в сверхурочное время, в выходные и праздничные дни.
"Регламентирован режим рабочего времени государственного служащего. Продолжительность ежедневной работы устанавливается до восьми часов. Нормальная продолжительность рабочего времени не должна превышать 40 часов в неделю. Государственным служащим с инвалидностью первой и второй групп устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. По письменному заявлению беременной женщины, одного из родителей, имеющего ребенка (детей) в возрасте до трех лет, а также государственного служащего, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, устанавливает им режим неполного рабочего времени", – отметил Дархан Жазыкбаев.
Проектом закона предусмотрены меры, направленные на совершенствование правовых гарантий государственных служащих, в том числе повышение профилактического потенциала дисциплинарной ответственности:
- установление гибких подходов и оснований дисциплинарной ответственности, включая обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность;
- закрепление обстоятельств, исключающих ответственность;
- установление дифференцированных сроков действия дисциплинарных взысканий с учетом тяжести совершенного проступка, степени вины лица от двух до шести месяцев, а также предусматривается досрочное их снятие;
- введение инструментов правового воздействия, не связанных с дисциплинарными взысканиями;
- установление гарантий защиты от незаконного вмешательства в профессиональную деятельность государственных служащих, необоснованных обвинений и иных противоправных действий;
- установление требований к медицинскому освидетельствованию государственных служащих с целью выявления и профилактики незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров.
Законодательно определяются проступки, дискредитирующие государственную службу, в том числе не связанные с исполнением должностных полномочий, но подрывающие достоинство и авторитет государственной службы:
- немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров;
- управление транспортным средством в состоянии алкогольного и (или) наркотического, и (или) токсикоманического опьянения.
Также предлагается исключать выплаты по временной нетрудоспособности в случаях:
- совершения уголовного правонарушения;
- заболевания или получения производственных травм вследствие употребления алкоголя или наркотиков;
- нахождения в ежегодном трудовом либо краткосрочном отпуске, по уходу за ребенком.
"Государственный служащий либо временно исполняющий его обязанности со дня вступления в должность обязаны ограничить себя в участии в азартных играх", – подчеркнул глава АДГС.
Документом также предусмотрены меры, направленные на повышение прозрачности, эффективности и профессионализацию государственного аппарата, в том числе введение института подготовки к поступлению на государственную службу, установление гарантий для лиц, успешно завершивших такую подготовку.
14 января 2026 года депутат Мажилиса Снежанна Имашева отметила, что законопроект "О государственной службе Республики Казахстан" с сопутствующими поправками разработан на основе Концепции развития государственной службы на 2024-2029 годы и направлен на дальнейшее совершенствование системы государственной службы.