В Казахстане могут ввести проверку госслужащих на наркотики

Депутаты Мажилиса Парламента на пленарном заседании 18 марта 2026 года поддержали в первом чтении проект закона "О государственной службе Республики Казахстан", передает корреспондент Zakon.kz.

Председатель Агентства РК по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев представил основные новеллы документа.

"Одной из ключевых задач законопроекта является переход к модели государственной службы, основанной на принципах сервисности и клиентоориентированности, обеспечение профессионализации государственного аппарата, а также цифровизации HR-процессов. Определены требования, предъявляемые к государственным служащим и их должностным обязанностям. Среди них – казахстанский патриотизм, профессионализм, открытость, этичность и безупречная репутация, а также нетерпимость к правонарушениям и конфликту интересов", – пояснил он.

Законопроектом предусмотрен ряд мер, направленных на повышение привлекательности государственной службы, а также привлечение и удержание квалифицированных кадров, в том числе:

введение механизма горизонтального карьерного продвижения в рамках одной должности, синхронизированного с системой оплаты труда.

установление механизма индексации заработных плат государственных служащих не реже одного раза в три года в порядке, определяемом правительством;

предоставление в случае перемещения по службе из одного населенного пункта в другой либо передислокации государственного органа жилищных выплат, подъемного пособия, компенсации расходов на перевозку их имущества;

зачисление вне очереди в детские сады детей государственных служащих ротированных, передислоциронных или перемещенных в другой населенный пункт;

участие в льготных жилищных программах, разработанных для обеспечения государственных служащих жильем;

предоставление единовременного денежного вознаграждения в размере четырех должностных окладов при выходе на пенсию государственного служащего, награжденного государственной наградой или ведомственной наградой уполномоченного органа, имеющего стаж государственной службы не менее 25-ти лет;

установление гарантий компенсации за работу в сверхурочное время, в выходные и праздничные дни.

"Регламентирован режим рабочего времени государственного служащего. Продолжительность ежедневной работы устанавливается до восьми часов. Нормальная продолжительность рабочего времени не должна превышать 40 часов в неделю. Государственным служащим с инвалидностью первой и второй групп устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. По письменному заявлению беременной женщины, одного из родителей, имеющего ребенка (детей) в возрасте до трех лет, а также государственного служащего, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, устанавливает им режим неполного рабочего времени", – отметил Дархан Жазыкбаев.

Проектом закона предусмотрены меры, направленные на совершенствование правовых гарантий государственных служащих, в том числе повышение профилактического потенциала дисциплинарной ответственности:

установление гибких подходов и оснований дисциплинарной ответственности, включая обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность;

закрепление обстоятельств, исключающих ответственность;

установление дифференцированных сроков действия дисциплинарных взысканий с учетом тяжести совершенного проступка, степени вины лица от двух до шести месяцев, а также предусматривается досрочное их снятие;

введение инструментов правового воздействия, не связанных с дисциплинарными взысканиями;

установление гарантий защиты от незаконного вмешательства в профессиональную деятельность государственных служащих, необоснованных обвинений и иных противоправных действий;

установление требований к медицинскому освидетельствованию государственных служащих с целью выявления и профилактики незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров.

Законодательно определяются проступки, дискредитирующие государственную службу, в том числе не связанные с исполнением должностных полномочий, но подрывающие достоинство и авторитет государственной службы:

немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров;

управление транспортным средством в состоянии алкогольного и (или) наркотического, и (или) токсикоманического опьянения.

Также предлагается исключать выплаты по временной нетрудоспособности в случаях:

совершения уголовного правонарушения;

заболевания или получения производственных травм вследствие употребления алкоголя или наркотиков;

нахождения в ежегодном трудовом либо краткосрочном отпуске, по уходу за ребенком.

"Государственный служащий либо временно исполняющий его обязанности со дня вступления в должность обязаны ограничить себя в участии в азартных играх", – подчеркнул глава АДГС.

Документом также предусмотрены меры, направленные на повышение прозрачности, эффективности и профессионализацию государственного аппарата, в том числе введение института подготовки к поступлению на государственную службу, установление гарантий для лиц, успешно завершивших такую подготовку.

14 января 2026 года депутат Мажилиса Снежанна Имашева отметила, что законопроект "О государственной службе Республики Казахстан" с сопутствующими поправками разработан на основе Концепции развития государственной службы на 2024-2029 годы и направлен на дальнейшее совершенствование системы государственной службы.