Банки не обязаны представлять сведения о счетах супругов, подтвердил Конституционный суд

Конституционный суд принял нормативное постановление от 18 марта 2026 года, в котором признал норму закона "О банках и банковской деятельности" соответствующей Конституции, сообщает Zakon.kz.

Суть дела

Конституционный суд рассмотрел обращение казахстанки о проверке конституционности пункта 4 статьи 50 закона "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", в которой говорится, что сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть раскрыты только самому клиенту, либо третьим лицам с письменного согласия владельца счета, или по иному предусмотренному законом основанию.

Заявительнице после расторжения брака с супругом не удалось получить информацию о наличии у бывшего супруга банковских счетов и движении денежных средств по ним в банках второго уровня.

Банки отказали в представлении таких сведений, сославшись на режим банковской тайны согласно закону о банках. Суд первой инстанции также отказал в удовлетворении иска заявительницы о возложении на банки обязанности предоставить соответствующую информацию, указав на отсутствие письменного согласия владельца счетов и правовых оснований для раскрытия банковской тайны третьему лицу.

По мнению казахстанки, такое законодательное регулирование лишает ее возможности реализовать свое право на общее совместное имущество супругов и ставит ее в неравное положение, что противоречит конституционным принципам равенства всех перед законом, защиты собственности и охраны семьи.

Что решил Конституционный суд

Конституционный суд признал оспариваемую норму соответствующей Конституции. А также разъяснил, что с 19 марта текущего года вступает в силу новый закон "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", принятый 16 января 2026 года, в котором закреплены аналогичные положения (ст. 69).

Как Конституционный суд мотивировал свою позицию

Законодательство Казахстана о браке и семье исходит из принципа равенства прав супругов, включая равенство их имущественных прав.

Конституция гарантирует каждому право на неприкосновенность частной жизни, защиту материнства, отцовства и детства, а также тайну личных вкладов и сбережений.

Конституционный суд отметил, что право на тайну банковских вкладов является самостоятельным конституционным правом и распространяется на каждого человека независимо от его семейного статуса. Равенство супругов в имущественных правах не означает утраты каждым из них собственной правосубъектности, личной автономии и права на защиту частной жизни, а также не отменяет режимов конфиденциальности, установленных для каждого Конституцией и законами.

Конституционный суд не усматривает в оспариваемой норме закона о банках противоречия статьям 26 и 27 Конституции также и по той причине, что нормами гражданского, гражданского процессуального, банковского и брачно-семейного законодательства создан эффективный правовой механизм, обеспечивающий баланс между неприкосновенностью личной жизни, тайной банковского вклада, с одной стороны, и равенством прав супругов, в том числе на реализацию и защиту права совместной собственности, с другой стороны.

Законодательством предусмотрены правовые механизмы, обеспечивающие баланс между защитой банковской тайны и реализацией имущественных прав супругов. В частности, суды вправе истребовать сведения, составляющие банковскую тайну, по делам, находящимся в их производстве.

Это позволяет, с одной стороны, обеспечить судебный контроль за произвольным вмешательством в сферу частной жизни, а с другой – сохранить баланс между частными интересами и защитой конституционных прав каждого.

Кроме того, Конституционный суд рекомендовал Верховному суду учесть при разъяснении судам судебной практики по вопросам, возникающим при применении законодательства об охране тайны частной жизни и тайны банковских вкладов, настоящее нормативное постановление, которое в соответствии с пунктом 2 статьи 62 Конституционного закона от 5 ноября 2022 года "О Конституционном Суде Республики Казахстан" действует непосредственно и не требует подтверждения другими государственными органами и должностными лицами.

Нормативное постановление вступило в силу с 18 марта 2026 года, является общеобязательным на всей территории Республики Казахстан, окончательным и обжалованию не подлежит.