Конституционность ограничения доступа супругов к банковской тайне проверят в КС

Конституционный суд по результатам предварительного изучения принял к конституционному производству обращение о проверке на соответствие Конституции пункта 4 статьи 50 Закона "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Согласно оспариваемой норме, банковская тайна может быть раскрыта только клиенту или любому третьему лицу с согласия владельца счета (имущества).

Как выяснилось, заявительница при подготовке иска о разделе общего имущества после развода не смогла получить сведения о финансовых сбережениях бывшего супруга за период брака. По ее мнению, действующая норма лишает одного из супругов доступа к информации о совместных накоплениях и препятствует реализации права на долю в общей собственности супругов.

Информацию об итогах проверки в Конституционном суде обещали сообщить позже.