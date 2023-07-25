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Строительная компания вернула жителю Актобе 10 млн тенге

Строительная компания вернула жителю Актобе 10 млн тенге Фото: pixabay
Сегодня на рынке вы можете встретить бесчисленное множество как мелких, так и крупных строительных компаний и фирм, частные строительные бригады и мастеров. Все они предлагают строительно-монтажные услуги.

К сожалению, среди них встречаются недобросовестные исполнители, а также те, которые по тем или иным причинам не доводят работу до конца. К примеру, одна из таких строительных фирм, предварительно взяв предоплату, не выполнила свои обязательства и не вернула аванс клиенту.

Клиент Петров А. (имя изменено) на протяжении года пытался восстановить свои права, но все было безрезультатно. В период с 2022 по июнь 2023 года строительная фирма игнорировала обращения клиента и 1 июня этого года Петров А. обратился в Общественное объединение "Актюбинский областной центр по защите прав потребителей" с просьбой вернуть ему сумму уплаченного аванса. Основанием для возврата стало нарушение строительной фирмой условий договора по монтажу каркасного домокомплекта согласно архитектурному проекту.

"По согласованию с Петровым А. было сделано обследование незавершенного каркасного индивидуального жилого дома и получено техническое заключение, которое документально показало все недостатки. После мною отправлено претензионное письмо в адрес строительной фирмы, ответ от строительной фирмы не поступил. Затем подготовил иск в суд и уведомил ответчика".Председатель Общественного объединения "Актюбинский областной центр по защите прав потребителей" Ислам Болатов
Строительная компания вернула жителю Актобе 10 млн тенге

Фото: pixabay

В период подготовки к судебным разбирательствам вышел на связь руководитель строительной фирмы и полностью признал задолженность. По словам председателя общественного объединения вслед за звонком было заключено медиативное соглашение между клиентом и ответчиком. В результате данного соглашения строительная фирма вернула сумму аванса в размере 10 млн тенге Петрову А. Таким образом общественное объединение защитило права потребителя.

Также, важно отметить, что в каждом регионе есть общественные объединения. Любой потребитель может обратиться за помощью в общественное объединение в своем городе. Там окажут консультационную помощь, помогут разобраться в возникшей ситуации и разрешат потребительский спор.

Строительная компания вернула жителю Актобе 10 млн тенге

Фото: pixabay

В открытом доступе много информации в которой эксперты отмечают, что при выборе строительной компании или подрядчика необходимо обратить внимание на следующие характеристики:

  • лицензия на выполнение строительно-монтажных работ;
  • сроки действия компании на соответствующем рынке должны составлять не менее 3 лет;
  • грамотно составленный договор и объективная смета;
  • собственная техническая база;
  • команда профессиональных специалистов;
  • примеры уже выполненных работ;
  • гарантия на проделанные работы.

Еще одним плюсом является наличие многочисленных партнеров у строительной компании в виде поставщиков оборудования, строительных материалов и так далее. Тщательный контроль при выборе строительной фирмы поможет вам избежать контакта с фирмами-однодневками.

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Анастасия Московчук
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