Алматинцы стали жертвами строительной компании

Жертвами строительной компании в Алматы стали десятки горожан, сообщает Zakon.kz.

Директор строительной компании в Алматы обещал доверчивым горожанам возвести дома, сделать ремонт и даже изготовить мебель. Однако после полной оплаты услуг – работы приостанавливались, передает Almaty TV.

Схема всегда одна: заказчики оплачивают полную сумму заранее, компания нанимает рабочих за минимальную оплату и исчезает. В итоге – недостроенные дома, некачественный ремонт и крупные финансовые потери.

Обманутые алматинцы требуют вернуть вложенные средства. Пока же они вынуждены жить в недостроенных домах с протекающими крышами и полуразрушенными стенами. А когда дело будет завершено, им предстоит заново исправлять все недочеты недобросовестных строителей.

"Проводится досудебное расследование по статье 190, часть 4 УК РК. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. В настоящее время проводятся оперативные следственные мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления и привлечения виновных к ответственности", – рассказала официальный представитель департамента полиции Салтанат Азирбек.

В городе Атырау выявили 10 строительных компаний, которые незаконно собирали средства с дольщиков.