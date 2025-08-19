#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
540
630.72
6.72
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
540
630.72
6.72
Происшествия

Алматинцы стали жертвами строительной компании

Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2025 05:44 Фото: Zakon.kz
Жертвами строительной компании в Алматы стали десятки горожан, сообщает Zakon.kz.

Директор строительной компании в Алматы обещал доверчивым горожанам возвести дома, сделать ремонт и даже изготовить мебель. Однако после полной оплаты услуг – работы приостанавливались, передает Almaty TV.

Схема всегда одна: заказчики оплачивают полную сумму заранее, компания нанимает рабочих за минимальную оплату и исчезает. В итоге – недостроенные дома, некачественный ремонт и крупные финансовые потери.

Обманутые алматинцы требуют вернуть вложенные средства. Пока же они вынуждены жить в недостроенных домах с протекающими крышами и полуразрушенными стенами. А когда дело будет завершено, им предстоит заново исправлять все недочеты недобросовестных строителей.

"Проводится досудебное расследование по статье 190, часть 4 УК РК. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. В настоящее время проводятся оперативные следственные мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления и привлечения виновных к ответственности", – рассказала официальный представитель департамента полиции Салтанат Азирбек.

В городе Атырау выявили 10 строительных компаний, которые незаконно собирали средства с дольщиков.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: