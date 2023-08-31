У алматинцев есть возможность сдавать пластик и другие отходы за бонусы

Впервые Coca-Cola Icecek Kazakhstan (CCI Kazakhstan) вместе со своим партнером, компанией Ecosen, открыла экостанцию на территории своего офиса.

Для удобства людей, ведущих экологичный образ жизни, авторы идеи решили принимать как можно больше видов отходов, что заметно облегчит процесс сбора и сортировки пластика, а также других отходов.

Новая экостанция принимает 11 видов вторсырья: пластик с маркировкой PET 1, HDPE 2, LDPE 4, PP 5; бесцветное стекло маркировки GL 70; металл; консервные банки (ALU 41); крупную и мелкую электронику; батарейки; макулатура (PAP 20, PAP 21, PAP 22, PAP 23); картон и гофрированный картон.

Также Компания Ecosen разработала одноименное мобильное приложение, где фиксируется объем отходов, который сдает пользователь и за них начисляются баллы. Баллы можно обменять на полезные экотовары в онлайн-магазине.

Фото: CCI Kazakhstan

Например, экосумки, авоськи, многоразовые стаканы и многое другое. Тем самым мотивируя население собирать больше и привлекать новых пользователей. А до конца августа эти баллы можно обменять на билеты на Coke Studio Festival, который состоится 2 сентября на Центральном стадионе г. Алматы.

Компания CCI Kazakshtan является ответственным плательщиком утилизационного сбора, выполняет свои обязательства перед государством, однако, помимо этого дополнительно инвестирует в различные проекты по всему Казахстану, направленные на сбор, переработку пластика и других отходов. Стоит добавить, что Компания на протяжении многих лет работает над тем, чтобы сделать бизнес более устойчивым во всех сферах своей деятельности. За последние несколько лет компания не только увеличила число своих социальных и экологических инициатив, но также и ставит перед собой весьма амбициозные задачи, например, к 2030 году CCI Kazakhstan планирует собирать 100%-ый эквивалентный объем упаковки, которую Компания выпустит на рынок Казахстана.

"Вопрос сбора и переработки упаковки всегда был важным для нас, наша компания тесно работает над решением этой проблемы совместно с государством, экоактивистами и общественностью. Открытие станции на территории нашего головного офиса в Казахстане - еще один ключевой шаг для создания условий раздельного сбора в городе. Мы слышим пожелания алматинцев и стараемся найти решения, которые будут долгосрочными, устойчивыми и прозрачными. Мы надеемся, что такого рода инициативы станут стимулом поддержать нас и присоединиться к нам". Алима Исембаева, директор по корпоративным отношениям и устойчивому развитию Компании CCI Kazakhstan

Фото: CCI Kazakhstan

Как отметил руководитель Ecosen Айбек Рахим, такого рода проекты очень нуждаются в финансировании:

"Одной экостанции в Алматы недостаточно. И мы очень рады тому, что компания CCI Kazakhstan, которая известна своими экоинициативами и программой переработки пластика, не только предоставила возможность открыть новую точку сбора отходов у себя на территории, но финансирует открытие еще одной".

Это важный с социальной и экологической точки зрения проект для Алматы – города, который занимает первое место в Казахстане по объему коммунальных отходов. По данным Бюро национальной статистики, в 2022 году в Алматы было собрано 481,7 тыс. тонн отходов.

Фото: CCI Kazakhstan

Не менее важным является то, что бизнес-сообщество уделяет особое внимание такого рода инициативам и вносит весомый вклад в вопросы экологии и защиты окружающей среды.

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