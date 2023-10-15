Военнослужащие Вооруженных сил Казахстана победили на чемпионате по рукопашному бою в Беларуси
Фото: Минобороны РК
Первое общекомандное место завоевали казахстанские рукопашники в 11-м открытом чемпионате по армейскому рукопашному бою на призы командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси.
В соревнованиях приняли участие 112 спортсменов в составе 16 команд. Бои среди военнослужащих проходили в семи весовых категориях.
Фото: Минобороны РК
"С каждым годом армейский рукопашный бой, являющийся эффективным способом повышения боевой выучки, развития силы, волевых качеств и выносливости военнослужащих, набирает популярность. Успешное выступление на открытом чемпионате по рукопашному бою – яркое тому подтверждение", – сказал председатель Спортивного комитета Министерства обороны Казахстана – начальник Центрального спортивного клуба подполковник Арман Абеуов.
Фото: Минобороны РК
В чемпионате в своих весовых категориях победили казахстанские спортсмены сержант Айдын Нуридинов, младший сержант Олжас Ержан и капитан Вадим Федосеев, проявившие невероятное упорство и силу духа. Лейтенант Арман Ерменбет занял второе место.
Фото: Минобороны РК
По итогам соревнований сборная Вооруженных сил Казахстана завоевала первое общекомандное место.
Фото: Минобороны РК
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