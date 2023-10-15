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Военнослужащие Вооруженных сил Казахстана победили на чемпионате по рукопашному бою в Беларуси

люди Фото: Минобороны РК
Первое общекомандное место завоевали казахстанские рукопашники в 11-м открытом чемпионате по армейскому рукопашному бою на призы командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси.

В соревнованиях приняли участие 112 спортсменов в составе 16 команд. Бои среди военнослужащих проходили в семи весовых категориях.

люди

Фото: Минобороны РК

"С каждым годом армейский рукопашный бой, являющийся эффективным способом повышения боевой выучки, развития силы, волевых качеств и выносливости военнослужащих, набирает популярность. Успешное выступление на открытом чемпионате по рукопашному бою – яркое тому подтверждение", – сказал председатель Спортивного комитета Министерства обороны Казахстана – начальник Центрального спортивного клуба подполковник Арман Абеуов.
люди

Фото: Минобороны РК

В чемпионате в своих весовых категориях победили казахстанские спортсмены сержант Айдын Нуридинов, младший сержант Олжас Ержан и капитан Вадим Федосеев, проявившие невероятное упорство и силу духа. Лейтенант Арман Ерменбет занял второе место.

люди

Фото: Минобороны РК

По итогам соревнований сборная Вооруженных сил Казахстана завоевала первое общекомандное место.

люди

Фото: Минобороны РК

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