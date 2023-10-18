Соревнования юных техников-конструкторов прошли в Алматинской области

Городские соревнования юных техников-конструкторов, посвященные первому министру обороны, Герою Советского Союза, Халық қаһарманы генералу армии Сагадату Нурмагамбетову, прошли на аэродроме Байсерке в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Организатором состязаний выступил Алматинский филиал детско-юношеского военно-патриотического объединения "Жас сарбаз" при поддержке Defence Hub и местных органов военного управления.



"Развитию ракетно-модельного и авиамодельного вида спорта сегодня уделяется большое внимание. Конкурс нацелен на выявление и поддержку одаренных детей, развитие их технических и творческих способностей. В ближайшее время планируем целенаправленно готовить школьников в этом направлении", – пояснил главный судья соревнований, чемпион мира по ракетно-модельному спорту Юрий Фильчуков.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

В состязаниях приняли участие более 130 школьников в возрасте от 9 до 17 лет. Юные техники соревновались в конструировании, изготовлении, запуске и пилотировании моделей класса S6.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

По итогам соревнований первое место заняла команда школы-гимназии № 78, второе – Алматинского колледжа пассажирского транспорта и технологий, третье – общеобразовательной школы № 137. Активно помогали в проведении мероприятия и судействе ученики гимназии № 105 г. Алматы.

