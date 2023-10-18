Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Соревнования юных техников-конструкторов прошли в Алматинской области

Соревнования юных техников-конструкторов прошли в Алматинской области Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
Городские соревнования юных техников-конструкторов, посвященные первому министру обороны, Герою Советского Союза, Халық қаһарманы генералу армии Сагадату Нурмагамбетову, прошли на аэродроме Байсерке в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Организатором состязаний выступил Алматинский филиал детско-юношеского военно-патриотического объединения "Жас сарбаз" при поддержке Defence Hub и местных органов военного управления.

"Развитию ракетно-модельного и авиамодельного вида спорта сегодня уделяется большое внимание. Конкурс нацелен на выявление и поддержку одаренных детей, развитие их технических и творческих способностей. В ближайшее время планируем целенаправленно готовить школьников в этом направлении", – пояснил главный судья соревнований, чемпион мира по ракетно-модельному спорту Юрий Фильчуков.
соревнования

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

В состязаниях приняли участие более 130 школьников в возрасте от 9 до 17 лет. Юные техники соревновались в конструировании, изготовлении, запуске и пилотировании моделей класса S6.

соревнования

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

соревнования

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

По итогам соревнований первое место заняла команда школы-гимназии № 78, второе – Алматинского колледжа пассажирского транспорта и технологий, третье – общеобразовательной школы № 137. Активно помогали в проведении мероприятия и судействе ученики гимназии № 105 г. Алматы.

Читайте также

Токаев поручил "Казпочте" стать ключевым игроком в электронной торговле с Китаем
Токаев поручил "Казпочте" стать ключевым игроком в электронной торговле с Китаем
Заседание коллегии прокуратуры Мангистауской области
Миллиарды тенге вернула государству прокуратура Мангистауской области
Анастасия Стативкина
Алматинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Мальчик и девочка
Я тебя не понимаю: почему казахский язык до сих пор знают не все казахстанцы и при чем здесь экономика
Казавтожол вернет 69 тысячам водителей деньги за проезд по платным дорогам
"КазАвтоЖол" вернет 69 тысячам казахстанцев деньги за проезд по платным дорогам
Мурашки по коже: мужской хор спел на улицах для алматинцев
Мурашки по коже: мужской хор спел на улицах для алматинцев
Казахстан кино прокат
Скандал с прокатом фильма "Міржақып. Оян, Қазақ" прокомментировала Балаева
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления