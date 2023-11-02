В Алматы 2 ноября пройдет региональный рекламный форум

В южной столице 2 ноября в Доме Приемов на Курмангазы, 44 пройдет одно из важнейших мероприятий рекламной индустрии – Региональный рекламный форум (RAF).

Форум соберет топ-персон рекламно-медийной и маркетинговой сфер – представителей рекламных агентств, сейлз-хаусов, диджитал-платформ, операторов наружной рекламы, СМИ и ведущих маркетологов.

В этом году основная тема RAF-2023 – "Стратегия интеграции".

Во время проведения Форума участников ожидают 32 выступления и дискуссии, которые пройдут в двух залах.

Для тех, кто не может посетить мероприятие офлайн, доступна онлайн-трансляция по ссылке.

Завершит RAF-2023 торжественная церемония вручения премии издания Tribune.

Премия Tribune в этом году пройдет в третий раз и является единственной в своей отрасли в Казахстане и Центральной Азии. Номинантами премии стали герои эксклюзивных интервью, спецпроектов и новостей, опубликованных онлайн-изданием с 4 октября 2022 года по 3 октября 2023 года.

В состав жюри вошли известные и авторитетные представители индустрии рекламы, маркетинга и PR — Виталий Савков, генеральный директор Vi Digital Казахстан; Олеся Колесниченко, директор PR-агентства PR Guide; Виталий Бейлер, руководитель MediaInsider и Асель Тынышбекова, руководитель PR-службы Home Credit Bank.

4 лауреата в номинациях Лучшая новость, Лучший спецпроект, Лучшая статья и Лучшее интервью будут объявлены на церемонии.

Организатор форума – Центрально-Азиатская Рекламная Ассоциация

Официальные партнеры RAF 2023 – Yandex Ads, Home Credit Bank Kazakhstan, Coca-Cola

Партнеры – ТV Меdia Advertising Agency, GoAhead, Admixer Advertising

Ивентпартнер – EZ Solutions

Информационные партнеры – Tribune.kz, КТК, NUR.kz, Zakon.kz, Optimism.kz, BIZ Media, Global News, Weproject.Media, Almaty TV, Qazaqpress, Marketing.uz (Маркетинговая ассоциация Узбекистана)

Партнеры премии: Wunder-Digital, Zerde Publishing, Leadbros и GlobalNews.kz.