Яндекс Казахстан поможет благотворительным организациям

В течение ноября Яндекс Казахстан проведет акцию помощи благотворительным организациям в Казахстане – Щедрый Ноябрь. Принять участие может любой пользователь приложения Яндекс Go.

Внести вклад в доброе дело можно, не меняя своих привычек. Достаточно совершать поездки по пятницам. Акция распространяется на поездки во всех тарифах Яндекс Go и во всех городах, где работает сервис.

Чем больше поездок, тем больше вклад – поездки можно заказывать себе и близким. По пятницам за каждые 10 км пути сервис за свой счет начислит в пользу благотворительных организаций Казахстана по 1 тенге.

Итоговая сумма пойдет на помощь партнерам программы: "АРДИ", "Тепло", "Өмірге сен", "Вместе против рака".

Акция будет действовать весь месяц. Ее итоги подведут 28 ноября, в "Щедрый вторник". В этот день люди во всех странах мира рассказывают, как и кому помогают, а некоммерческие организации и бизнес объединяются для проведения благотворительных мероприятий.

"Любая благотворительная организация – это всегда море идей, как улучшить или облегчить положение людей в различных сложных жизненных обстоятельствах. И этих идей, как правило, больше, чем денег, на которые их можно реализовать. Источники финансирования фонда – это целевые гранты, благотворительность таких социально-ответственных компаний, как Яндекс Казахстан, и пожертвования простых людей. Борьба против рака невозможна без объединения усилий всего общества. Для нашего фонда акция "Щедрый ноябрь" – возможность принести ещё больше пользы и расширить круг неравнодушных людей ради заботы о тех, кто нуждается в нашей поддержке". Исполнительный директор Общественного фонда "Вместе против рака" Гульнара Кунирова

"Мы регулярно поддерживаем около 600 семей с детьми с особенностями здоровья, организуем для них реабилитацию, коррекционно-педагогические и социальные услуги. Для нас акция "Щедрый ноябрь" – это яркий пример, как просто можно помогать другим людям, объединив усилия. Мы верим, что такие акции меняют отношение к благотворительности в обществе и делают ее неотъемлемым элементом повседневной жизни. Также для нас это возможность рассказать большему числу людей об инициативах нашего фонда и привлечь внимание к помощи нашим подопечным", – поделилась Асия Тахавиевна Ахтанова, директор АРДИ.

Акция "Щедрый ноябрь", инициированная Яндекс Казахстан, пройдет в стране уже второй раз. Сервис также помогает организовать бесплатные поездки для подопечных нескольких благотворительных организаций в Казахстане. А пользователи с нарушениями здоровья могут указать в Яндекс Go опции, которые важны для заказа и поездки в такси. Они собраны на отдельном экране специальных возможностей. С февраля 2023 года более 145 000 поездок были успешно совершены со специальными опциями.

О благотворительных организациях:

АРДИ

Ассоциация родителей детей с инвалидностью создана в Казахстане в 1991 году. По инициативе этой организации в 2004 году был открыт Центр независимой жизни, а в 2018 году — Центр интенсивной реабилитации и раннего вмешательства для детей с церебральным параличом. Помощь АРДИ получают более 600 семей.

Фото: Яндекс Казахстан

Фото: Яндекс Казахстан

Тепло

Социально-благотворительный эко-проект "Тепло", деятельность которого направлена на сбор вещей для нуждающихся людей. Одежда проходит сортировку и отбор, а затем передается в благотворительные фонды, дома престарелых, детские дома и другие социальные учреждения. "Тепло" активно участвует в сборе и отправке гуманитарной помощи в места стихийных бедствий и природных катаклизмов. За шесть с половиной лет проект помог более чем 750 000 человек.

Фото: Яндекс Казахстан

Өмірге сен

С 2017 года фонд помогает людям, имеющим нервно-мышечные заболевания, и их семьям. Сейчас у фонда 530 подопечных, и около 50 из них находятся на постоянной поддержке ИВЛ или НИВЛ. Название фонда переводится как "Верь в жизнь".

Вместе против рака

Фонд помогает людям с онкологическими заболеваниями, информируя население и способствуя развитию профилактики, диагностики, лечения, реабилитации и паллиативной помощи. Главная цель фонда – объединить усилия всего общества в борьбе против рака.