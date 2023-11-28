Эндоваскулярная хирургия: новые возможности в реканализации диализных фистул в Алматы

В Алматы в рамках мастер-класса для врачей эндоваскулярной хирургии и нефрологов было проведено шесть показательных операций, представляющих новаторский подход к лечению пациентов с неэффективно функционирующими диализными фистулами, сообщает Zakon.kz.

Эти методы впервые были осуществлены в Центральной городской клинической больнице, что открывает новые возможности лечения пациентов с хронической почечной недостаточностью.



Учитывая огромное количество пациентов, нуждающихся в хроническом диализе в Алматы, проблема функционирующих артериовенозных фистул была и остается актуальной.

Диализная фистула – это хирургическое создание соединения между артерией и веной, обычно в предплечье или верхней части руки, с целью обеспечения доступа к кровеносной системе для проведения диализа у пациентов с хронической почечной недостаточностью.

Диализная фистула создается для обеспечения возможности отбора крови из организма, ее очистки от токсинов и избыточных веществ с последующим возвращением обратно в организм. Этот метод используется для поддержания жизнедеятельности у пациентов с ограниченной или отсутствующей функцией почек. Создание диализной фистулы позволяет установить надежный и доступный путь для проведения процедур диализа, что существенно улучшает качество жизни пациентов, нуждающихся в подобном виде медицинской помощи.

"Артерио-венозная (диализная) фистула для гемодиализных пациентов является вторым сердцем, так как только через нее мы поддерживаем жизнь наших гемодиализных пациентов. Частенько фистулы закрываются, перестают фукционировать, тогда пациенту приходится делать фистулу в другом месте. А это опять новый разрез, новое хирургическое вмешательство, и не факт что данная фистула профункционирует долго. С учетом того, что многие пациенты получают гемодиализ много-много лет, с закрытием диализных фистулов приходится открывать доступ на другом участке рук. В результате бывает так, что на руках у пациента не остается мест для АВ-фистул и устанавливается перманентные катетеры, а это в свою очередь только временное решение проблемы (риски инфицирование катетера, сепсис, тромбоз). Теперь благодаря проведенному мастер-классу мы научились восстанавливать проходимость фистулы и продлевать ее функциональность максимально на долгие годы. У нас было шесть пациентов, которые нуждались в этой операции. Всем мы их провели, все операции прошли успешно. Теперь мы в нашей больнице будем проводить такие операции постоянно, что, конечно же, увеличит качество жизни наших гемодиализных пациентов",– отметил Султан Илиев.

Эндоваскулярная реканализация представляет собой ключевой момент в удлинении срока службы артериовенозных фистул, от чего зависит качество жизни многих пациентов, столкнувшихся с хронической почечной недостаточностью.

Благодаря этому методу у пациентов имеется возможность максимально продлить срок использования артериовенозной фистулы, что имеет огромное значение для их повседневной жизни.

Мастер-класс прошел с участием эндоваскулярного и сосудистого хирурга Шамиля Асадулаева, врача университетской клиники Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И.Мечникова, Санкт-Петербург.





"Для наших врачей данный мастер-класс стал мощным инструментом внедрения этих передовых методов лечения среди медицинского сообщества. Он открыл новые перспективы и подтолкнул к развитию сферы эндоваскулярной хирургии, что в конечном итоге приведет к улучшению качества жизни многих пациентов, страдающих от хронической почечной недостаточности", – подытожил Илиев.