Модная индустрия и легкая промышленность: как женщины меняют правила игры

12 декабря 2024 года в InterContinental Almaty Ассоциация деловых женщин Казахстана организует День открытых дверей.

На мероприятии будет предоставлена уникальная возможность для обмена опытом и обсуждения наиболее острых проблем, стоящих перед женским предпринимательством в отраслях легкой промышленности и fashion-индустрии.

Как отметили в пресс-службе Ассоциации деловых женщин Казахстана, День открытых дверей станет платформой для открытого диалога между бизнесвуман, представителями власти и экспертами, а также для формирования конкретных решений по развитию отрасли.

Мероприятие объединит более 100 участников: производителей, дизайнеров, ритейлеров, представителей государственных органов и международных экспертов. Главной целью встречи является выявление ключевых вызовов, с которыми сталкиваются женщины как предприниматели, производители, продавцы и потребители, а также поиск реальных инструментов для поддержки их инициатив.

На повестке дня будут обсуждены ключевые проблемы, сдерживающие развитие женского предпринимательства в легкой промышленности и модной индустрии, включая пути повышения конкурентоспособности продукции на внутреннем и международном рынках, вопросы устойчивого производства и внедрения новых технологий. Участники рассмотрят меры поддержки локальных брендов со стороны государства и частного сектора, а также разработают механизмы, направленные на стимулирование женского предпринимательства и преодоление барьеров, мешающих его успешному развитию.

В числе спикеров:

Раушан Сарсембаева – президент Ассоциации деловых женщин Казахстана.

Наталья Ахшабаева – директор швейной фирмы "Семирамида", вице-президент Ассоциации предприятий легкой промышленности.

Лилия Рах – fashion-байер, бизнесвумен, стилист, эксперт моды, крупнейший в СНГ коллекционер кутюр и винтажа, руководитель компании Sauvage Group.

Алексей Чжен – основатель и арт-директор KFW в Центральной Азии, дизайнер бренда ALEXEYCHZHEN.

Салтанат Ибраева – основатель Retail Partners, эксперт и консультант в Fashion Retail с опытом более 14 лет.

Айгуль Касымова – дизайнер, основатель бренда AIGUL KASSYMOVA.

Виктория Юн – генеральный директор FBS’M, дистрибутор корейской одежды в СНГ.

Модератором встречи выступит медиа-менеджер и отличник СМИ Махаббат Есен.

Мероприятие пройдет при участии депутатов Мажилиса и Сената Парламента Казахстана, представителей Национальной палаты предпринимателей "Атамекен", инвесторов и лидеров индустрии.

Ассоциация деловых женщин Казахстана с первых дней занимается поддержкой женского предпринимательства, создавая условия для его успешного развития. Однако именно в легкой промышленности и fashion-индустрии женщины сталкиваются с рядом системных проблем: нехватка господдержки, отсутствие механизмов финансирования, низкий уровень внедрения технологий и слабая представленность на международных рынках.

Серия подобных мероприятий станет важным шагом для определения конкретных действий и инициатив на уровне власти и бизнеса. Казахстан может стать сильным игроком на глобальной арене, если женское предпринимательство будет поддержано на всех уровнях.

Дата и место проведения: 12 декабря 2024 года, 10:00, Almaty InterContinental (11 этаж, зал Belvedere), ул. Желтоксан, 181

Участие по предварительной регистрации.

Телефон для справок: +7 705 646 39 80.