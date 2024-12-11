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Пресс-релизы

Модная индустрия и легкая промышленность: как женщины меняют правила игры

Ассоциация деловых женщин Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 16:54 Фото: Ассоциация деловых женщин Казахстана
12 декабря 2024 года в InterContinental Almaty Ассоциация деловых женщин Казахстана организует День открытых дверей.

На мероприятии будет предоставлена уникальная возможность для обмена опытом и обсуждения наиболее острых проблем, стоящих перед женским предпринимательством в отраслях легкой промышленности и fashion-индустрии.

Как отметили в пресс-службе Ассоциации деловых женщин Казахстана, День открытых дверей станет платформой для открытого диалога между бизнесвуман, представителями власти и экспертами, а также для формирования конкретных решений по развитию отрасли.

Мероприятие объединит более 100 участников: производителей, дизайнеров, ритейлеров, представителей государственных органов и международных экспертов. Главной целью встречи является выявление ключевых вызовов, с которыми сталкиваются женщины как предприниматели, производители, продавцы и потребители, а также поиск реальных инструментов для поддержки их инициатив.

На повестке дня будут обсуждены ключевые проблемы, сдерживающие развитие женского предпринимательства в легкой промышленности и модной индустрии, включая пути повышения конкурентоспособности продукции на внутреннем и международном рынках, вопросы устойчивого производства и внедрения новых технологий. Участники рассмотрят меры поддержки локальных брендов со стороны государства и частного сектора, а также разработают механизмы, направленные на стимулирование женского предпринимательства и преодоление барьеров, мешающих его успешному развитию.

В числе спикеров:

  • Раушан Сарсембаева – президент Ассоциации деловых женщин Казахстана.
  • Наталья Ахшабаева – директор швейной фирмы "Семирамида", вице-президент Ассоциации предприятий легкой промышленности.
  • Лилия Рах – fashion-байер, бизнесвумен, стилист, эксперт моды, крупнейший в СНГ коллекционер кутюр и винтажа, руководитель компании Sauvage Group.
  • Алексей Чжен – основатель и арт-директор KFW в Центральной Азии, дизайнер бренда ALEXEYCHZHEN.
  • Салтанат Ибраева – основатель Retail Partners, эксперт и консультант в Fashion Retail с опытом более 14 лет.
  • Айгуль Касымова – дизайнер, основатель бренда AIGUL KASSYMOVA.
  • Виктория Юн – генеральный директор FBS’M, дистрибутор корейской одежды в СНГ.

Модератором встречи выступит медиа-менеджер и отличник СМИ Махаббат Есен.

Мероприятие пройдет при участии депутатов Мажилиса и Сената Парламента Казахстана, представителей Национальной палаты предпринимателей "Атамекен", инвесторов и лидеров индустрии.

Ассоциация деловых женщин Казахстана с первых дней занимается поддержкой женского предпринимательства, создавая условия для его успешного развития. Однако именно в легкой промышленности и fashion-индустрии женщины сталкиваются с рядом системных проблем: нехватка господдержки, отсутствие механизмов финансирования, низкий уровень внедрения технологий и слабая представленность на международных рынках.

Серия подобных мероприятий станет важным шагом для определения конкретных действий и инициатив на уровне власти и бизнеса. Казахстан может стать сильным игроком на глобальной арене, если женское предпринимательство будет поддержано на всех уровнях.

Дата и место проведения: 12 декабря 2024 года, 10:00, Almaty InterContinental (11 этаж, зал Belvedere), ул. Желтоксан, 181

Участие по предварительной регистрации.

Телефон для справок: +7 705 646 39 80.

Айсулу Омарова
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