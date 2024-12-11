В Алматы прошел Второй республиканский конкурс детского творчества "Жас Канат. Балалар-2024"

Команда Общественного фонда "Международный фестиваль "Азия Дауысы" благодарит акимат города Алматы за поддержку идеи проведения детского конкурса в южной столице.

Напоминаем, что конкурс – проект социальный, билеты для зрителей были бесплатными, как и участие в конкурсе. В этом году было получено 130 заявок от талантливых детей со всего Казахстана, из которых до финала допущены 17. Зрители смогли увидеть выступления финалистов, а познакомиться с ними можно было заранее – на страницах @zhas.qanat.official и @voice_of_asia_official в Instagram, где также проходило зрительское голосование.

В этом году участники конкурса настолько сильны, что профессиональному жюри было довольно сложно определить лучшего. В жюри конкурса "Жас Канат. Балалар-2024" вошли такие именитые звезды нашей страны, как заслуженные деятели республики Казахстан Нурлан Абдуллин, Айгуль Бабаева и Жамиля Серкебаева, композитор Артык Токсанбай, певица, продюсер, лауреат "Жас канат" 2000 года Нургуль Нугуманова, звезда эстрады Парвиз Назаров и Заслуженный артист республики, член Союза композиторов Казахстана Медеу Арынбаев. Надо сказать, что атмосфера в зале была замечательная – за ребят пришли болеть их друзья и родные, целые группы поддержки. В результате, места распределились следующим образом: лауреатом третьей премии стал Ансар Абдурахман (13 лет) из Караганды, второй премии – София Балгазина (13 лет) из Алматы, и первой премии – Инжу Есимжан (12 лет) из Талды-Коргана, которую уже называют будущей Бабигуль Тулегеновой. Гран-При конкурса "Жас Канат. Балалар-2024" удостоен Азат Сундетбек (13 лет) из Алматы.

Фото: Жас Канат. Балалар-2024

Также были определены призеры и дипломанты еще в нескольких номинациях. Специальный приз "Надежда" получил Куаныш Баймухамбетов (Алматы), специальная награда от Фонда "Азия Дауысы" – за сохранение национальных традиций, вручена Ханшайым Пшан (Алматы), приз за талантливое творчество и лучшее исполнение авторской песни получил Давид Чарлин (Алматы) исполнивший на конкурсе песню собственного сочинения. Ансар Абдурахман (Караганда) получил Приз зрительских симпатий, согласно результатам голосования в инстаграме. Ажар Абдишевой вручили приз акима города Алматы, к которому, кстати, еще прилагается и денежное вознаграждение в размере 200 тысяч тенге. Особыми дипломами отмечены выступления Ажар Абдишевой (Караганда), Мади Нурботалулы (Алматы) и Каусара Бекбосына (Шымкент). Все дипломанты, получившие особые титулы, получат также по 50 тысяч тенге.

Не обошлось без сюрприза и для самих членов жюри: Медеу Арынбаеву вручили Приз имени Мурата Иргалиева и Александра Пономарева за вклад в развитие отечественной культуры.

Фото: Жас Канат. Балалар-2024

Но "Жас Канат. Балалар-2024" – это не только конкурс песни, а еще и праздник детского творчества. Так, в его рамках прошел конкурс юных мобилографов, чьи работы можно увидеть на официальной странице @zhas.qanat.official . Три лауреата получили призы от компании TECNO mobile! – новейшие смартфоны и фирменный мерч. Это Нурай Бекен из Талды-Коргана (1 премия), Абзал Бейсембаев из Караганды (2 премия), и Кербез Тохтарбай из Жаркента (3 премия).

Также в рамках "Жас Канат. Балалар-2024" прошел традиционный конкурс детского рисунка "Дети рисуют "Жас канат" и "Азия Дауысы"". Победителей определяло профессиональное жюри, в которое вошли дизайнеры, художники, иллюстраторы, аниматоры, а его бессменным председателем является Ажар Тюлеубаева – художник декоратор, основатель и руководитель студии "By ArT" в детском центре развития Almaty Tutoring. Всего участвовало 206 работ, присланных детьми со всего Казахстана, из них в финал прошли 126, и в результате были определены 3 лауреата и победители в 11 номинациях. Работы оценивались по креативному мышлению, самобытности, яркости и живости красок, по изысканности исполнения и уникальности взгляда, по воплощению национального колорита и традиций, словом, члены жюри обращали внимание не только на мастерство, но и на уникальные творческие подходы. Лауреатом 1 степени стала Таисия Черевко (Павлодар), 2 степени – Аружан Бисенова (Уральск) и 3 степени Аниса Фаррах (Алматы). Все дипломанты и призеры получили дипломы и подарки от спонсоров. Лучшие работы можно увидеть до конца года в фойе 3 этажа Национальной библиотеки Республики Казахстан в Алматы и поверьте – они того стоят! Впервые за всю историю художественного конкурса в рамках "Жас Канат. Балалар-2024" у него появился спонсор – Даурен Аяпов, основатель студии D&D beauty and Cosmetology, который оплатил авиабилеты лауреатам в Алматы и обратно и поддержал детский конкурс рисунка финансово. Все подробности – на @zhas.qanat.official.

Фото: Жас Канат. Балалар-2024

Информацию по юбилейному 30-му конкурсу молодых исполнителей "Жас канат" мы дадим позже. Как заверила Ирина Ковыряко, президент Общественного Фонда "Международный Фестиваль "Азия Дауысы", он обязательно состоится!

Хотим поблагодарить за поддержку батутный парк Kango, бренд A’SU VO!, компанию TECNO mobile! , цветочный салон Royal Flowers, Национальную библиотеку РК, билетного агрегатора Zakazbiletov и cалон красоты D&D.

Официальные газеты: "Almaty aqshamy" и "Вечерний Алматы"

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