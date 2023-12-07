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Руслан Жаксылыков поздравил детско-юношеское движение "Жас сарбаз" с пятилетием

Руслан Жаксылыков поздравил детско-юношеское движение "Жас сарбаз" с пятилетием Фото: пресс-служба Минобороны РК
Министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков встретился с активом республиканского общественного объединения "Детско-юношеское военно-патриотическое движение "Жас сарбаз", которому исполнилось пять лет.

Об итогах деятельности движения за 2023 год и его достижениях рассказали председатели республиканского движения "Жас сарбаз" майор Меирбек Мендыгалиев, филиалов Атырауской области Нурлан Елеуов и Астаны Асхат Налшыбек.

Со знаменательной датой участников встречи поздравил руководитель оборонного ведомства. Он отметил, что государство повсеместно создает условия для того, чтобы молодые люди, получив образование, могли в полной мере реализовать себя.

Министр отметил, что на Всеармейском совещании, состоявшемся в мае 2023 года, президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости поднять статус военно-патриотического движения "Жас сарбаз" до общенационального уровня.

И в этом направлении проделана большая работа. Получивший широкую популярность военно-патриотический сбор молодежи "Айбын-2023" в этом году обрел международный статус. Помимо казахстанских военно-патриотических клубов, в нем приняли участие команды из Азербайджана и Узбекистана.

Руслан Жаксылыков поздравил детско-юношеское движение

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Оборонным ведомством совместно с другими центральными государственными и местными исполнительными органами разработана Концепция военно-патриотического воспитания молодежи до 2030 года. Реализация этого документа, утвержденного постановлением правительства, позволит детско-юношескому движению "Жас сарбаз" быть в авангарде военно-патриотической работы.

Благодаря движению "Жас сарбаз", молодые люди до призыва на воинскую службу знакомятся с основами военного дела, приобретают определенные навыки с тем, чтобы влившись в ряды защитников Отечества, в короткий срок овладеть вверенным им вооружением и военной техникой.

"Не ошибусь, если скажу, что армия во все времена была и остается носителем идеи самоотверженного служения Отчизне. Именно в армии закаляется дух воина, воспитываются воля и укрепляется вера в свои силы", – подчеркнул генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

Сегодня в стране действуют более 5 тыс. военно-патриотических клубов, классов "Жас сарбаз" и кружков Smart Sarbaz. В целом, движением юных патриотов охвачено около 280 тыс. школьников от 8 до 17 лет.

"Каждому молодому человеку, независимо от того, выберет он профессию военного или нет, необходимо готовить себя к важной благородной миссии защитника Родины. Это не только священный долг любого гражданина. Прежде всего, это дань уважения нашим предкам и великому подвигу отцов и дедов, снискавших заслуженное уважение народа", – сказал министр.

По итогам 2023 года ряд председателей филиалов и юных воспитанников "Жас сарбаз" были отмечены благодарственными письмами.

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