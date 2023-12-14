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Международная торговая палата Хоргоса отправляет делегацию за границу для расширения рынков

Международная торговая палата Хоргоса отправляет делегацию за границу для расширения рынков Фото: Международная торговая палата Хоргоса
Новый этап, новый путь, новые великие достижения: экспериментальная зона свободной торговли (СУАР). "Общий план Синьцзянской зоны свободной торговли" предлагает поощрять и поддерживать предприятия в пределах зоны пилотного проекта в осуществлении внешних инвестиций в страны.

Среди них участники в совместном строительстве "Пояса и пути", в областях энергоресурсов, новых материалов, специализированных лекарств и выращивания сельскохозяйственной продукции, через совместные предприятия, сотрудничество, поглощение, участие в уставном капитале и другие способы. Тем самым это обеспечивает связь с отечественной промышленностью, взаимодополняемость производственных мощностей и совместное развитие.

10 декабря делегация из 11 человек международной торговой палаты Хоргос отправилась в Кыргызстан, Узбекистан и Турцию на 12-дневное изучение и обмен опытом. Через визиты к новым и постоянным клиентам, а также осмотр местных коммерческих предприятий и других методов, они углубляют намерения по сотрудничеству, расширяют экономические связи.

Делегацию возглавил заместитель председателя Народного политического консультативного совета Хоргоса и председатель Международной торговой палаты Хоргоса Ма Фумин. Поездка направлена на исследование потребностей в продукции и услугах в сфере ввоза продуктов питания, алкоголя, изделий ручной работы, товаров широкого потребления, транспорта, сельского хозяйства и орошаемого земледелия, а также на проекты в сфере туризма и экскурсионных объектов, сельскохозяйственной продукции, трав и новых материалов, активно играя роль моста и связующего звена, содействуя сотрудничеству в промышленной торговле, предоставляя услуги предприятиям, разделяя заботы правительства и способствуя высококачественному развитию внешней торговли Хоргоса.

Ма Фумин отметил, что целью Торговой палаты является "создание платформы общения, объединение отраслевых сил", помощь правительству в проведении политики и законов, разрешение проблем предприятий. Это зарубежное исследование направлено на то, чтобы предоставить предприятиям Хоргоса возможность активно осваивать зарубежные рынки, раскрывать больше возможностей внешней торговли под влиянием ЗСТ Синьцзяна, а также найти больше возможностей внешней торговли.

В этом году исполняется десять лет с момента предложения инициативы "Пояс и путь". Район Хоргос ЗСТ Синьцзяна, опираясь на преимущества трансграничного сотрудничества и логистического хаба с сухопутными пограничными пунктами, активно развивает современные услуги, такие как трансграничная логистика, туризм, финансовое обслуживание, выставочная деятельность, создавая новые примеры трансграничного экономического и торгового сотрудничества.

Член делегации и генеральный директор ООО "Yili Ke Guan Da Guanye" Чу Синьцзян сказал:

"Мы хотим через этот визит узнать больше о потребностях зарубежных рынков, и это не только возвращение сюда с качественными продуктами и технологиями, но также вывод наших собственных продуктов и технологий. Мы хотим добиться общего согласия, совместного строительства и взаимного использования, чтобы мир увидел развитие".

Платный материал.

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