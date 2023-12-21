Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В столице прошла премия "Алтын тұғыр" среди национальных видов спорта

награждение Фото: Amanat
В столице состоялась церемония награждения лучших спортсменов года по национальным видам спорта "Алтын тұғыр-2023", организованная Национальной спортивной ассоциацией при поддержке партии Amanat, сообщает Zakon.kz.

Награды получили спортсмены, участвовавшие в соревнованиях внутри страны и на международной арене.

В начале мероприятия Спикер Мажилиса, председатель партии Amanat Ерлан Кошанов зачитал приветственное слово президента Касым-Жомарта Токаева участникам церемонии награждения премии "Алтын тұғыр".

"Это событие, имеющее особое значение для будущего нации, воспитания поколений. В аутентичном казахском искусстве отражена история, культура, обычаи и традиции казахского народа. Наши национальные игры способствуют передаче из поколения в поколение таких качеств нашего народа, как патриотизм, честность, ответственность, самоотверженность, ловкость. Модернизация культуры кочевников, потрясших Великую Степь, будет способствовать сохранению идентичности и уникальности нашей нации. В этой связи, выражаю искреннюю признательность гражданам, которые продвигают национальные игры и популяризируют их", – говорится в поздравлении главы государства.
награждение

Фото: Amanat

В своем выступлении председатель партии отметил, что государство уделяет все больше внимания и заботы развитию спорта.

"Партия Amanat также оказывает максимальную поддержку в модернизации и развитии наших национальных ценностей, национального спорта. Даже в платформе и предвыборной программе партии это направление обозначено как один из основных приоритетов. Сегодняшняя премия "Алтын тұғыр" также организована при поддержке нашей партии. Национальный спорт – это отражение истинного духа нашего народа. Я считаю, что забота о его сохранении – наш святой долг перед народом", – сказал Ерлан Кошанов.
награждение

Фото: Amanat

Он также отметил, что V Всемирные игры кочевников, которые пройдут в следующем году в нашей стране, являются историческим событием, поднимающим национальный дух. Спикер Мажилиса выразил уверенность в успешном проведении игр, которые соберут спортсменов из более чем 100 государств.

награждение

Фото: Amanat

Национальную премию победителям вручили министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев, аким Астаны Женис Касымбек и президент Ассоциации национальных видов спорта Исламбек Салжанов.

награждение

Фото: Amanat

Десятая по счету национальная премия "Алтын тұғыр" присуждена лучшим спортивным клубам в 10 номинациях: көкпар, бәйге, аударыспақ, традиционная стрельба из лука, жамбы ату, теңге ілу, асық ату, тоғызқұмалақ, құсбегі и жорық.

Награду в номинации "Көкпар" завоевали 13-кратные чемпионы Казахстана, победители международных турниров – команда по кокпару "Аулие ата".

В номинации "Аударыспақ" победителем стал первый чемпион мира в весовой категории 70 кг Мухаметжан Сайлау.

В номинации "Жамбы ату" награжден чемпион Казахстана, серебряный призер Кубка мира, чемпион мира среди молодежи Батыр Бексаут.

Приз в номинации "Теңге ілу" был присужден чемпиону Азии и Казахстана Бекнуру Серикову.

В номинации "Асық ату" награду получили обладатели Кубка Казахстана и Европы, победители фестиваля национальных видов спорта – сборная команда Павлодарской области.

В номинации "Традиционная стрельба из лука" была награждена двукратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Казахстана Аяулым Аппазова.

Приз в номинации "Тоғызқұмалақ" вручили чемпиону Азии Жанату Каймолдину.

Приз в номинации "JORYQ" завоевали победители марафона "Ұлы дала жорығы-2023" команда области Жетысу.

Приз в номинации "Құсбегі" получил победитель международного турнира Арманбек Күнтуган.

Премия в номинации "Бәйге" присуждена многократным победителям республиканских турниров Бекзату Дильдахану и его скакуну по имени Секрет.

Читайте также

В Алматы защитили права более 1600 предпринимателей
В Алматы защитили права более чем 1600 предпринимателей
Эксперт: Многовекторная дипломатия Токаева демонстрирует успех
Эксперт: Многовекторная дипломатия Токаева демонстрирует успех
Определены победители конкурса грантов "Тәуелсіздік ұрпақтары" 2023 года
Определены победители конкурса грантов "Тәуелсіздік ұрпақтары" 2023 года
Елена Беляева
Астана AMANAT Кошанов Ерлан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сколько дней казахстанцы отдохнут в январе 2024 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в январе 2024 года
Какой фрукт обязательно должен быть на новогоднем столе
Какой фрукт обязательно должен быть на новогоднем столе
В Казахстане временно отключат телевидение и радио
В Казахстане временно отключат телевидение и радио
Как казахстанцы будут платить налоги
Как казахстанцы будут платить налоги
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: