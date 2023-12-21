В столице прошла премия "Алтын тұғыр" среди национальных видов спорта

В столице состоялась церемония награждения лучших спортсменов года по национальным видам спорта "Алтын тұғыр-2023", организованная Национальной спортивной ассоциацией при поддержке партии Amanat, сообщает Zakon.kz.

Награды получили спортсмены, участвовавшие в соревнованиях внутри страны и на международной арене.

В начале мероприятия Спикер Мажилиса, председатель партии Amanat Ерлан Кошанов зачитал приветственное слово президента Касым-Жомарта Токаева участникам церемонии награждения премии "Алтын тұғыр".

"Это событие, имеющее особое значение для будущего нации, воспитания поколений. В аутентичном казахском искусстве отражена история, культура, обычаи и традиции казахского народа. Наши национальные игры способствуют передаче из поколения в поколение таких качеств нашего народа, как патриотизм, честность, ответственность, самоотверженность, ловкость. Модернизация культуры кочевников, потрясших Великую Степь, будет способствовать сохранению идентичности и уникальности нашей нации. В этой связи, выражаю искреннюю признательность гражданам, которые продвигают национальные игры и популяризируют их", – говорится в поздравлении главы государства.

Фото: Amanat

В своем выступлении председатель партии отметил, что государство уделяет все больше внимания и заботы развитию спорта.

"Партия Amanat также оказывает максимальную поддержку в модернизации и развитии наших национальных ценностей, национального спорта. Даже в платформе и предвыборной программе партии это направление обозначено как один из основных приоритетов. Сегодняшняя премия "Алтын тұғыр" также организована при поддержке нашей партии. Национальный спорт – это отражение истинного духа нашего народа. Я считаю, что забота о его сохранении – наш святой долг перед народом", – сказал Ерлан Кошанов.

Фото: Amanat

Он также отметил, что V Всемирные игры кочевников, которые пройдут в следующем году в нашей стране, являются историческим событием, поднимающим национальный дух. Спикер Мажилиса выразил уверенность в успешном проведении игр, которые соберут спортсменов из более чем 100 государств.

Фото: Amanat

Национальную премию победителям вручили министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев, аким Астаны Женис Касымбек и президент Ассоциации национальных видов спорта Исламбек Салжанов.

Фото: Amanat

Десятая по счету национальная премия "Алтын тұғыр" присуждена лучшим спортивным клубам в 10 номинациях: көкпар, бәйге, аударыспақ, традиционная стрельба из лука, жамбы ату, теңге ілу, асық ату, тоғызқұмалақ, құсбегі и жорық.

Награду в номинации "Көкпар" завоевали 13-кратные чемпионы Казахстана, победители международных турниров – команда по кокпару "Аулие ата".

В номинации "Аударыспақ" победителем стал первый чемпион мира в весовой категории 70 кг Мухаметжан Сайлау.

В номинации "Жамбы ату" награжден чемпион Казахстана, серебряный призер Кубка мира, чемпион мира среди молодежи Батыр Бексаут.

Приз в номинации "Теңге ілу" был присужден чемпиону Азии и Казахстана Бекнуру Серикову.

В номинации "Асық ату" награду получили обладатели Кубка Казахстана и Европы, победители фестиваля национальных видов спорта – сборная команда Павлодарской области.

В номинации "Традиционная стрельба из лука" была награждена двукратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Казахстана Аяулым Аппазова.

Приз в номинации "Тоғызқұмалақ" вручили чемпиону Азии Жанату Каймолдину.

Приз в номинации "JORYQ" завоевали победители марафона "Ұлы дала жорығы-2023" команда области Жетысу.

Приз в номинации "Құсбегі" получил победитель международного турнира Арманбек Күнтуган.

Премия в номинации "Бәйге" присуждена многократным победителям республиканских турниров Бекзату Дильдахану и его скакуну по имени Секрет.