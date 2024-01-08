Рынок "Хуан гун" развивается благодаря активным торгам скотом
Фото: Урумчийская компания "Чжунсиньговэнь"
С одной стороны – холодная погода, земля покрытая белым снегом, когда капли воды мгновенно превращаются в лед; другая сторона – рынок торговли скотом, где процветает купля-продажа, и витает горячий пар.
Приближается Новый год, и корреспондент, посетив рынок сельскохозяйственных продуктов "Хуан Гун" в Юйцюньвэн-Хуэйской национальной волости уезда Инин, обнаружил, что на переполненном рынке скота царит оживленная атмосфера.
Фото: Урумчийская компания "Чжунсиньговэнь"
Несколько лет назад рынок "Хуан Гун" был основным центром торговли скота в Или, а сейчас он превратился в сельскохозяйственный рынок, объединяющий товары, торговлю скотом, рестораны, свежие продукты, фрукты, овощи и продажу одежды. Его площадь и масштаб известны во всем Синьцзяне, а самой популярной зоной является, безусловно, торговая зона скота. Каждый понедельник, среду и пятницу, в дни торговли скотом (базара), скотоводы, торговцы скотом, посредники по скоту, фермеры и мелкие торговцы из разных частей Синьцзяна и Или рано утром съезжаются на рынок. Они группами собираются вместе, чтобы выбирать, покупать, торговаться, вести скот, грузить машины, производить расчеты – все это создает атмосферу оживленной торговли скотом. Это не только разогревает рынок торговли скотом, но также стимулирует популярность торговли скотом во всем Синьцзяне, создавая канал поставок для внешнего рынка, что приводит к масштабным поставкам и огромному объему сделок в течение года.
"Все сделки проводятся онлайн, что обеспечивает цифровое управление", – рассказывает Ван Лей.
Он объясняет, что все сделки на рынке осуществляются через официальный аккаунт и приложение в WeChat, что гарантирует безопасность сделок и интеграцию всех видов данных, таких как объем сделок, виды сделок, цены сделок и так далее. По данным рынка, среднедневной объем торгов живым скотом на рынке "Хуан Гун" превышает 10 тысяч голов (или штук), годовой объем торгов животными превышает 1,2 миллиона голов (или штук), а годовой оборот превышает 100 миллиардов юаней.
Фото: Урумчийская компания "Чжунсиньговэнь"
"Пригласили меня сюда через интернет, вчера только что приехал из Нинся. Рынок "Хуан Гун" действительно оправдал мои ожидания", – сказал Ян Синин, занимающийся торговлей живым скотом в Нинся многие годы.
По приглашению Ли Сяолун, интернет-друга из Или, он впервые приехал на рынок "Хуан Гун" в Или, чтобы купить и продать скот. За менее чем два часа он уже выбрал полную машину синьцзянских бурых коров, направляющихся в Юньнань. Ян Синин рассказал журналистам, что, как только найдет подходящую корову, он сразу же закупит их большими партиями, так как в Юньнане есть больший спрос на говядину.
"Сегодня я набрал примерно 50 голов, погода слишком холодная, но торговля идет очень активно, надеюсь, что я смогу закупить еще немного коров", – добавил он.
Ли Сяолун – местный житель и долгое время занимается посредничеством в торговле скотом. Он часто публикует короткие видеоролики о торговле скотом в Интернете, привлекая и знакомясь с интернет-друзьями, занимающимися торговлей скотом по всей стране. Он планирует создать компанию по торговле скотом в сотрудничестве с двумя партнерами, чтобы лучше представлять скот из Или на внутреннем и внешнем рынках.
"Перспективы скотоводства в Или обширны. Во-первых, здесь хорошие ресурсы воды и корма, во-вторых, внутренний рынок имеет большой потенциал спроса. Близится новый год, цены растут, и мы очень хорошо смотрим на рынок Или в торговле скотом", – сказал Ли Сяолун. Рынок "Хуан Гун" известен своим огромным объемом сделок, и он привлекает внимание не только на местном уровне, но и в Интернете.
Многие предприниматели, занимающиеся торговлей скотом по всей стране, обратили внимание на это место.
Фото:
Фермер из уезда Монголкуре Алимжан Алиев всегда гуляет по зоне торговли скотом, рассматривая коров. После небольшого торга он выбрал 10 коров и загрузил их в машину, чтобы доставить в Монголкуре. Он рассказал журналистам, что занимается бизнесом по забою и продаже овец и коров, и каждую неделю приезжает на рынок "Хуан Гун" за покупками. Обычно он приобретает около 10 голов скота за раз. Он также владеет большим хозяйством, где содержит более 150 голов скота.
На рынке покупатели и продавцы активно торгуют, звуки торгов и переговоров раздаются повсюду. Они переключаются между китайским, уйгурским и казахским языками, что делает общение гладким и без препятствий. Различные этнические группы расширяют свое взаимопонимание через торговлю скотом, что способствует более успешным сделкам.
В сентябре 2020 года рынок "Хуан Гун" был также признан демонстрационной площадкой для взаимодействия и обмена между различными этническими группами в автономном округе. Здесь представители разных этносов находят общую точку – совместное стремление к лучшим дням через торговлю скотом, что приносит им чувство счастья, удовлетворения и безопасности.
Шум на рынке "Хуан гун" также стал двигателем развития окружающих деревень. Село Алтуй в Юйцюньвэн-Хуэйской национальной волости уезда Инин на основе земель рынка вложило свои активы в акции компании, приносящие 3% годовой доход от рыночных поступлений. Это позволило улучшить общую структуру рынка, а также увеличить доходы сельского сообщества. Теперь в селе есть деньги для решения проблем, и сельский комитет приобрел больше уверенности.
Фото: Урумчийская компания "Чжунсиньговэнь"
Для нормализации и стимулирования здорового развития рынка "Хуан гун", ускорения трансформации животноводства в "двигатель" для обогащения крестьян и увеличения доходов, уезд Инин вывел на передний план сотрудничество по механизму "государство-предприятие-банк-гарант". Для решения проблемы кредитования животноводов, уездное правительство вложило 30 миллионов юаней в создание резервного фонда развития. Банки и гарантийные компании увеличили свои обязательства в 10 раз от остатка резервного фонда, чтобы предоставить кредиты и гарантии заемщикам, соответствующим условиям. Этот механизм не только увеличил объем займов для животноводства, но и снизил годовую процентную ставку по кредитам для животноводов с 8,24% до 4,9%, что стимулировало энтузиазм и уверенность в развитии животноводства.
На данный момент выдано кредитов на сумму 15 миллионов юаней, что помогло многочисленным представителям различных этнических групп развиваться в сфере животноводства, а также способствовало дальнейшему укреплению деревенской промышленности.
В настоящее время, Юйцюньвэн-Хуэйская национальная волость опираясь на рынок "Хуан гун", активно развивает строительство крупного центра по укреплению скотоводства. Всего в волости более 5000 хозяйств, из них 4 комплекса по разведению более тысячи голов скота, 28 семейных ферм по разведению более ста голов скота и более 500 небольших семейных хозяйств по разведению скота. Развитие скотоводства стало модным явлением, став основным источником семейного экономического дохода для представителей различных национальностей.
В то же время развитие скотоводческой отрасли также поддерживает деятельность десятков предприятий по переработке кормов, с общим объемом продаж более 200 тысяч тонн в год; более 30 предприятий по первичной переработке животноводческой продукции, которые поддерживают занятость и привлекают более 10 тысяч человек в сферу торговли, общественного питания и размещения.
В этот же день, Зулия Бахтияр из села Алтуй взял двух коров. Молодой житель деревни имеет свой метод в разведении коров, и когда у него было больше всего скота, их было более 200 голов. Он в основном разводит коров синьцзянской бурой породы и постоянно ведет бизнес с Шаньдуном и другими провинциями. Он сказал, что из-за большого количества скота их легко транспортировать, и рынок за пределами Синьцзяна благосклонен к коровам из Синьцзяна.
Жители деревни, занимающиеся разведением скота и овец, все стали богаче, и их жизнь становится все лучше и лучше.
После полудня торги скотом на рынке "Хуан гун" приближаются к концу. Крупные и мелкие грузовики, остановленные на рынке, начинают грузить коров и овец. Люди, загоняющие скот на транспорт, выражают на лицах удовлетворение и некоторые ожидания. Они верят, что с приходом Нового года торговля скотом станет еще более активной!
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript