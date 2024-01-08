Рынок "Хуан гун" развивается благодаря активным торгам скотом

В сентябре 2020 года рынок "Хуан Гун" был также признан демонстрационной площадкой для взаимодействия и обмена между различными этническими группами в автономном округе. Здесь представители разных этносов находят общую точку – совместное стремление к лучшим дням через торговлю скотом, что приносит им чувство счастья, удовлетворения и безопасности.

Шум на рынке "Хуан гун" также стал двигателем развития окружающих деревень. Село Алтуй в Юйцюньвэн-Хуэйской национальной волости уезда Инин на основе земель рынка вложило свои активы в акции компании, приносящие 3% годовой доход от рыночных поступлений. Это позволило улучшить общую структуру рынка, а также увеличить доходы сельского сообщества. Теперь в селе есть деньги для решения проблем, и сельский комитет приобрел больше уверенности.

Фото: Урумчийская компания "Чжунсиньговэнь"

Для нормализации и стимулирования здорового развития рынка "Хуан гун", ускорения трансформации животноводства в "двигатель" для обогащения крестьян и увеличения доходов, уезд Инин вывел на передний план сотрудничество по механизму "государство-предприятие-банк-гарант". Для решения проблемы кредитования животноводов, уездное правительство вложило 30 миллионов юаней в создание резервного фонда развития. Банки и гарантийные компании увеличили свои обязательства в 10 раз от остатка резервного фонда, чтобы предоставить кредиты и гарантии заемщикам, соответствующим условиям. Этот механизм не только увеличил объем займов для животноводства, но и снизил годовую процентную ставку по кредитам для животноводов с 8,24% до 4,9%, что стимулировало энтузиазм и уверенность в развитии животноводства.





На данный момент выдано кредитов на сумму 15 миллионов юаней, что помогло многочисленным представителям различных этнических групп развиваться в сфере животноводства, а также способствовало дальнейшему укреплению деревенской промышленности.



