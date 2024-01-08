Впервые груши из уезда Корла в Синьцзяне экспортированы в страны Центральной Азии

22 декабря грузовик, загруженный 10 тоннами груш из уезда Корла, прошел через пункт пропуска "Хоргос" и направился в Казахстан, "фруктовая корзина" местных жителей будет насыщена "китайским вкусом".

Как сообщается, это впервые, когда Корльская груша из Синьцзяна экспортируется в страны Центральной Азии.

Корльская груша – это характерный сельскохозяйственный продукт Баянгол-Монгольского автономного округа в Синьцзяне, обладающий привлекательным цветом, сладким и сочным вкусом, тонкой кожурой и хрустящим мякотью, а также насыщенным ароматом. Она пользуется популярностью под выражением "драгоценность среди груш" и "принц среди фруктов" и успешно продается в более чем 20 странах и регионах, включая США, Канаду, Австралию, Новую Зеландию, Юго-Восточную Азию и др. Чтобы поддержать увеличение производства и доходов сельхозпроизводителей, повысить конкурентоспособность груши на зарубежных рынках и помочь качественным сельскохозяйственным продуктам из Синьцзяна активно интегрироваться в глобальные цепи поставок, промышленные и ценовые цепи, с активной поддержкой местных властей и Урумчинской таможни, экспорт Корльской груши расширяется в "круг друзей" заново.

Заместитель генерального директора компании Khorgos Jinyi International Trade (Group) Co., Ltd., Юань Хуан, заявил: "Эти груши из Корла, находящиеся в нашем таможенном хранилище в Хоргосе, будут доставлены в Алматы, Казахстан, через автотранспорт. Мы надеемся, что с помощью этого эксперимента мы сможем отправить больше сельскохозяйственной продукции из Синьцзяна за границу, в страны Центральной Азии".

Фото: Урумчийская компания "Чжунсиньговэнь"

В последние годы все больше сельскохозяйственной продукции, в том числе фруктов, благодаря зеленому коридору для быстрого таможенного оформления через КПП "Хоргос", выходит на международный рынок, воспользовавшись поддержкой инициативы "Один пояс, один путь". Для обеспечения оперативного экспорта фруктов и овощей таможня Хоргос укрепляет внутреннюю координацию, внедряет комплексный подход к процессу онлайн и офлайн таможенного оформления, контроля и консультирования, что позволяет значительно сократить время на прохождение таможенных формальностей. В то же время активно взаимодействует с отделами контроля за ввозом и вывозом на пограничных пунктах, согласовывает динамичное корректирование планов отгрузки для предприятий, приоритетно обеспечивая быстрое освобождение от таможенных ограничений для сельскохозяйственной продукции и других товаров.

Фото: Урумчийская компания "Чжунсиньговэнь"

"Мы внедряем множество мер, таких как специальные окошки, специализированные проходы, специальные метки и т.д., чтобы предоставить улучшенные услуги по таможенному оформлению с приоритетным приемом заявок, приоритетным рассмотрением документов и приоритетной проверкой. Это позволяет дополнительно сократить время на оформление таможенных процедур, обеспечивая оперативное оформление и высокую скорость проверки при вывозе фруктов и овощей. Мы полностью реализуем эффективность зеленого коридора для быстрого таможенного оформления сельскохозяйственной продукции, обеспечивая "нулевую задержку" для экспорта фруктов и овощей", – отметил Гуо Чжицзюнь, главный специалист второго управления службы таможенного контроля таможни Хоргос.

Хоргос будет дальше внедрять инновации в сфере регулирования, расширять более широкий спектр и более разнообразные индивидуальные методы регулирования, акцентируя внимание на решении срочных и сложных вопросов предприятий, способствуя преодолению трудностей. Это направлено на поддержку нового прорыва в маркетинге высококачественной сельскохозяйственной продукции из Синьцзяна на формирующихся рынках стран, участвующих в инициативе "Один пояс, один путь". Результаты Третьего международного форума по сотрудничеству "Один пояс, один путь" будут приносить пользу предприятиям и населению, внедряя новый импульс в развитие открытой экономики Синьцзяна.