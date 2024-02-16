Ерлан Кошанов принял участие в конференции памяти Бердибека Сапарбаева

В Астане председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов принял участие в республиканской научно-практической конференции "Личность Бердибека Сапарбаева", сообщает Zakon.kz.

В мероприятии, проходившем в Евразийском национальном университете им. Л.Н.Гумилева участвовали депутаты Парламента, члены правительства, близкие, соратники и ученики политика.

Ерлан Кошанов зачитал участникам конференции приветствие главы государства Касым-Жомарта Токаева.

"Бердибек Машбекович – выдающийся государственный и общественный деятель, внесший неоценимый вклад в становление и развитие независимого Казахстана. В разные годы он с честью занимал высокие посты и плодотворно трудился на благо нашей страны. Возглавлял ряд регионов и государственных органов, заслужив признание как добропорядочный, деятельный и компетентный руководитель. Своим трудом он завоевал особое уважение народа. Его высокие человеческие качества, профессионализм и добросовестное отношение к делу всегда будут примером для молодого поколения государственных служащих", – говорится в письме президента.

В ходе конференции выступили:

заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова;

заместитель председателя Сената Парламента Жакып Асанов;

советник президента по вопросам науки и инноваций Кунсулу Закарья;

аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев;

герой труда Казахстана Куралай Байменова и другие.

Фото: Ж. Жумабекова

Каждый из выступающих поделился теплыми воспоминаниями о Бердибеке Машбековиче.

Фото: Ж. Жумабекова

На конференции была презентована книга о Бердибеке Сапарбаеве, а также показан фильм о жизненном пути политика.