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Законодательство РК

Ерлан Кошанов принял участие в конференции памяти Бердибека Сапарбаева

Республиканская научно-практическая конференция Фото: Ж. Жумабекова
В Астане председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов принял участие в республиканской научно-практической конференции "Личность Бердибека Сапарбаева", сообщает Zakon.kz.

В мероприятии, проходившем в Евразийском национальном университете им. Л.Н.Гумилева участвовали депутаты Парламента, члены правительства, близкие, соратники и ученики политика.

Ерлан Кошанов зачитал участникам конференции приветствие главы государства Касым-Жомарта Токаева.

"Бердибек Машбекович – выдающийся государственный и общественный деятель, внесший неоценимый вклад в становление и развитие независимого Казахстана. В разные годы он с честью занимал высокие посты и плодотворно трудился на благо нашей страны. Возглавлял ряд регионов и государственных органов, заслужив признание как добропорядочный, деятельный и компетентный руководитель. Своим трудом он завоевал особое уважение народа. Его высокие человеческие качества, профессионализм и добросовестное отношение к делу всегда будут примером для молодого поколения государственных служащих", – говорится в письме президента.

В ходе конференции выступили:

  • заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова;
  • заместитель председателя Сената Парламента Жакып Асанов;
  • советник президента по вопросам науки и инноваций Кунсулу Закарья;
  • аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев;
  • герой труда Казахстана Куралай Байменова и другие.
Республиканская научно-практическая конференция

Фото: Ж. Жумабекова

Каждый из выступающих поделился теплыми воспоминаниями о Бердибеке Машбековиче.

Республиканская научно-практическая конференция

Фото: Ж. Жумабекова

На конференции была презентована книга о Бердибеке Сапарбаеве, а также показан фильм о жизненном пути политика.

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