Ерлан Кошанов принял участие в конференции памяти Бердибека Сапарбаева
Фото: Ж. Жумабекова
В Астане председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов принял участие в республиканской научно-практической конференции "Личность Бердибека Сапарбаева", сообщает Zakon.kz.
В мероприятии, проходившем в Евразийском национальном университете им. Л.Н.Гумилева участвовали депутаты Парламента, члены правительства, близкие, соратники и ученики политика.
Ерлан Кошанов зачитал участникам конференции приветствие главы государства Касым-Жомарта Токаева.
"Бердибек Машбекович – выдающийся государственный и общественный деятель, внесший неоценимый вклад в становление и развитие независимого Казахстана. В разные годы он с честью занимал высокие посты и плодотворно трудился на благо нашей страны. Возглавлял ряд регионов и государственных органов, заслужив признание как добропорядочный, деятельный и компетентный руководитель. Своим трудом он завоевал особое уважение народа. Его высокие человеческие качества, профессионализм и добросовестное отношение к делу всегда будут примером для молодого поколения государственных служащих", – говорится в письме президента.
В ходе конференции выступили:
- заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова;
- заместитель председателя Сената Парламента Жакып Асанов;
- советник президента по вопросам науки и инноваций Кунсулу Закарья;
- аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев;
- герой труда Казахстана Куралай Байменова и другие.
Фото: Ж. Жумабекова
Каждый из выступающих поделился теплыми воспоминаниями о Бердибеке Машбековиче.
Фото: Ж. Жумабекова
На конференции была презентована книга о Бердибеке Сапарбаеве, а также показан фильм о жизненном пути политика.
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