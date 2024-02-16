Делегация Министерства обороны РК посетила штаб-квартиру ООН

Военная делегация Минобороны Казахстана во главе с первым заместителем министра обороны – начальником Генерального штаба Вооруженных сил РК генерал-лейтенантом Султаном Камалетдиновым побывала в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Члены казахстанской делегации встретились с заместителем Генерального секретаря ООН по оперативной поддержке Атулом Харе. Стороны обсудили вопросы развития миротворчества, а также подписали Меморандум о взаимопонимании между Правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций для развертывания миротворческого контингента в миссии "Силы ООН по наблюдению за разъединением" на Голанских высотах.

Фото: Минобороны РК

"Для Вооруженных сил Казахстана – это исторический шаг. Если раньше наш миротворческий контингент проходил службу в составе подразделений других стран, то теперь это самостоятельная миссия. Участие в миротворческих миссиях – важный компонент обучения, способствующий повышению боевой выучки военнослужащих", – отметил генерал-лейтенант Султан Камалетдинов.

Фото: Минобороны РК

Кроме того, состоялись рабочие встречи с представителями структурных подразделений Секретариата ООН по обсуждению вопросов дальнейшего расширения и укрепления миротворческого потенциала Вооруженных сил Республики Казахстан.