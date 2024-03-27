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Легендарный театр имени Наталии Сац обратился к зрителям и поклонникам

Легендарный театр имени Наталии Сац обратился к зрителям и поклонникам, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2024 09:37 Фото: театр им. Наталии Сац
Коллектив и труппа Государственного академического русского театра для детей и юношества Казахстана им. Наталии Сац 27 марта 2024 года обратились к зрителям и поклонникам, сообщает Zakon.kz.

Причина обращения – Всемирный день театра.

"Дорогие друзья! Уважаемые наши зрители! Государственный академический русский театр для детей и юношества Казахстана им. Наталии Сац поздравляет всех своих замечательных зрителей и поклонников – истинных ценителей высокого театрального искусства – со Всемирным днем театра! Театральное творчество – это великое искусство, обладающее большой притягательной силой. Единожды познав его и почувствовав, люди уже не в состоянии без него обходиться, ведь миссия театрального искусства высока и благородна, оно способно тронуть самые сокровенные струны человеческой души, заставить трепетать сердца и сопереживать, глубже понимать жизнь".Коллектив и труппа Государственного академического русского театра для детей и юношества Казахстана им. Наталии Сац

На сегодняшний день в "золотой" коллекции легендарного театра более 300 спектаклей для детей, юношества и взрослых, среди которых есть как классические постановки, так и экспериментальные, основанные на отечественной и мировой классике, а также драматургии современных авторов. Многие из этих спектаклей являются номинантами и лауреатами международных фестивалей и престижных театральных премий.

"Сегодня мы с гордостью можем сказать, что театр им. Наталии Сац – театр для всей семьи, который объединяет поколения в едином творческом порыве и дает понимание истинных человеческих ценностей!"Коллектив и труппа Государственного академического русского театра для детей и юношества Казахстана им. Наталии Сац

Особых слов благодарности заслуживают артисты звездной труппы театра, как именитые мастера сцены, так и молодые – талантливые, смелые, готовые на любые творческие эксперименты, актеры.

"Дорогие наши зрители! Мы от всей души желаем вам процветания и здоровья, положительных эмоций, искренних друзей и частых встреч с театром – с этим величественным храмом искусства, который скрашивает наши будни, дарит нам незабываемые эмоции и впечатления. Пусть в ваших сердцах всегда живет любовь, а в ваших семьях всегда царят мир и понимание. Всех благ вам, улыбок, добра и исполнения самых заветных желаний!"Коллектив и труппа Государственного академического русского театра для детей и юношества Казахстана им. Наталии Сац

Коллектив и труппа легендарного театра, обращаясь к зрителям и поклонникам, отметили, что они всегда с нетерпением ждут встречи с ними, чтобы порадовать их своими спектаклями и премьерами.

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