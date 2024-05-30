В Министерстве юстиции чествовали обладателей большой хрустальной "Совы"

Вице-министр юстиции Бекболат Молдабеков наградил студентов Высшей школы права "Әділет" Каспийского университета, победителей XI Международного конкурса по международному коммерческому арбитражу, вручив им благодарственные письма, сообщает Zakon.kz

Бекболат Молдабеков высоко отметил их достижения и поблагодарил за вклад в развитие юридического образования в Казахстане.



Студенты ВШП "Әділет" стали первыми среди отечественных вузов, кто удостоился престижной большой хрустальной "Совы".

Следует отметить, что в XI Международном конкурсе по международному коммерческому арбитражу им. М.Г. Розенберга приняла участие 51 команда из 8 стран мира.