Антикор РК и Генпрокуратура Азербайджана подписали меморандум

Антикоррупционная служба Казахстана и Генеральная прокуратура Азербайджана подписали меморандум о взаимопонимании.

30 мая текущего года состоялась встреча председателя Антикоррупционной службы Асхата Жумагали с генеральным прокурором Азербайджана Камраном Алиевым, по итогам которой подписан меморандум, передает пресс-служба Антикора.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества и обмена опытом в противодействии коррупции.

Стороны договорились о необходимости создания механизмов для совместных расследований и оперативного обмена информацией, усиления борьбы с транснациональной коррупцией и реагирования на возникающие угрозы.

Фото: Антикоррупционная служба РК

Большое внимание уделено вопросам цифровизации и использования современных технологий в антикоррупционной деятельности, мониторинга целевого использования бюджетных средств.

В целях повышения профессиональной подготовки сотрудников стороны выразили заинтересованность в разработке и внедрении образовательных программ для сотрудников антикоррупционных органов, возможность проведения обучающих семинаров и тренингов.

Также была подчеркнута важность активного участия в работе международных организаций, таких как ОЭСР и ГРЕКО, обмена передовым опытом в борьбе с коррупцией.

По результатам мероприятия было предложено начать практику обмена аналитическими данными, что позволит более эффективно осуществлять анализ причин и последствий коррупции.