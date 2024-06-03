Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Антикор РК и Генпрокуратура Азербайджана подписали меморандум

Антикор РК и Генпрокуратура Азербайджана подписали меморандум, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 10:45 Фото: антикоррупционная служба РК
Антикоррупционная служба Казахстана и Генеральная прокуратура Азербайджана подписали меморандум о взаимопонимании.

30 мая текущего года состоялась встреча председателя Антикоррупционной службы Асхата Жумагали с генеральным прокурором Азербайджана Камраном Алиевым, по итогам которой подписан меморандум, передает пресс-служба Антикора.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества и обмена опытом в противодействии коррупции.

Стороны договорились о необходимости создания механизмов для совместных расследований и оперативного обмена информацией, усиления борьбы с транснациональной коррупцией и реагирования на возникающие угрозы.

Антикор РК и Генпрокуратура Азербайджана подписали меморандум, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 10:45

Фото: Антикоррупционная служба РК

Большое внимание уделено вопросам цифровизации и использования современных технологий в антикоррупционной деятельности, мониторинга целевого использования бюджетных средств.

В целях повышения профессиональной подготовки сотрудников стороны выразили заинтересованность в разработке и внедрении образовательных программ для сотрудников антикоррупционных органов, возможность проведения обучающих семинаров и тренингов.

Также была подчеркнута важность активного участия в работе международных организаций, таких как ОЭСР и ГРЕКО, обмена передовым опытом в борьбе с коррупцией.

По результатам мероприятия было предложено начать практику обмена аналитическими данными, что позволит более эффективно осуществлять анализ причин и последствий коррупции.

Подписали меморандум, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 10:45

Фото: Антикоррупционная служба РК

Читайте также

ADTribune 2024 пройдет 6 июня в Алматы
Время визионеров: ADTribune 2024 пройдет 6 июня в Алматы
Дети, забег, марафон
С детьми на руках и с колясками: в Триатлон-парке состоялся первый семейный забег Ailand Family Run
Конгресс офтальмологов в Алматы
В Алматы проходит конгресс офтальмологов РК с международным участием
Айсулу Омарова
Антикор Антикор Азербайджан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Опасные помидоры ввезли в Казахстан из Узбекистана и Туркменистана
Опасные помидоры ввезли в Казахстан из Узбекистана и Туркменистана
Минобороны разослало важное обращение к казахстанцам
Минобороны разослало важное обращение к казахстанцам
Опасная погода в Алматы: ДЧС обратился к горожанам
Опасная погода в Алматы: ДЧС обратился к горожанам
Ветер, гроза и заморозки: в 14 областях объявлено штормовое предупреждение
Ветер, гроза и заморозки: в 14 областях объявлено штормовое предупреждение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: