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Юнармейцы проходят альпинистскую подготовку на пограничной заставе Алма-арасан

На пограничной заставе Алма-арасан, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 11:26 Фото: Бахытжан Перимбетов
Воспитанники военно-патриотических клубов движения "Жас сарбаз" города Алматы проходят альпинистскую подготовку на горной пограничной заставе Алма-арасан, сообщает Zakon.kz.

Совместно с ВПК "Жас шекарашы" Департамента пограничной службы КНБ РК, Жас сарбазовцы КГУ ОШ 102 Департамента по делам обороны города Алматы взошли траверсом на три вершины за Илийского Алатау и водрузили флаг Казахстана на пики:

  • БАП — 3680 м. над уровнем моря;
  • Пик Туриста — 3954м.;
  • Института Ядерной Физики — 3970 м.
На пограничной заставе Алма-арасан, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 11:26

Фото: Бахытжан Перимбетов

Альпинисткая и горная подготовка идет в рамках учебных полевых сборов длительностью по 7 календарных дней.

"В первые сутки у нас шла акклиматизация в базовом лагере на высоте 2750 м. На следующий день мы взошли на пик Туриста 3954 м. и траверсом прошли на пик ИЯФ 3970 м. Спускались по очень красивому ущелью — по моренам и сыпухам, по альпийским лугам! Видели архаров и теков! Пили воду с горных ручьев и речек! В палаточном лагере нас ожидали вкусный ужин и костер! Ночное небо нам подарило незабываемый звездопад метеоритов — персейдов!!!" Командир взвода 10-го класса "Жас сарбаз" КГУ ОШ №102 Лев Литвинов
На пограничной заставе Алма-арасан, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 11:26

Фото: Бахытжан Перимбетов

Целью сборов является закалка характера юных альпинистов и умение ориентироваться, выживать в высокогорных условиях и выполнять учебные задачи, основанные на военно-исторической и идеологической основе!

На пограничной заставе Алма-арасан, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 11:26

Фото: Бахытжан Перимбетов

В программу лагеря внесены 7 вершин ВОВ, находящихся в Проходном и Большом Алматинском ущелье:

  • пик Бауыржана Момышулы;
  • пик Рахимжана Кошкарбаева и Григория Болатова;
  • пик Касыма Кайсенова;
  • пик Алии Молдагуловой;
  • пик Кара майора;
  • пик Жас шекарашы;
  • пик ВС РК.

На них необходимо взойти и водрузить флаг Казахстана.

На пограничной заставе Алма-арасан, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 11:26

Фото: Бахытжан Перимбетов

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