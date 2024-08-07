Юнармейцы проходят альпинистскую подготовку на пограничной заставе Алма-арасан
Совместно с ВПК "Жас шекарашы" Департамента пограничной службы КНБ РК, Жас сарбазовцы КГУ ОШ 102 Департамента по делам обороны города Алматы взошли траверсом на три вершины за Илийского Алатау и водрузили флаг Казахстана на пики:
- БАП — 3680 м. над уровнем моря;
- Пик Туриста — 3954м.;
- Института Ядерной Физики — 3970 м.
Фото: Бахытжан Перимбетов
Альпинисткая и горная подготовка идет в рамках учебных полевых сборов длительностью по 7 календарных дней.
"В первые сутки у нас шла акклиматизация в базовом лагере на высоте 2750 м. На следующий день мы взошли на пик Туриста 3954 м. и траверсом прошли на пик ИЯФ 3970 м. Спускались по очень красивому ущелью — по моренам и сыпухам, по альпийским лугам! Видели архаров и теков! Пили воду с горных ручьев и речек! В палаточном лагере нас ожидали вкусный ужин и костер! Ночное небо нам подарило незабываемый звездопад метеоритов — персейдов!!!" Командир взвода 10-го класса "Жас сарбаз" КГУ ОШ №102 Лев Литвинов
Фото: Бахытжан Перимбетов
Целью сборов является закалка характера юных альпинистов и умение ориентироваться, выживать в высокогорных условиях и выполнять учебные задачи, основанные на военно-исторической и идеологической основе!
Фото: Бахытжан Перимбетов
В программу лагеря внесены 7 вершин ВОВ, находящихся в Проходном и Большом Алматинском ущелье:
- пик Бауыржана Момышулы;
- пик Рахимжана Кошкарбаева и Григория Болатова;
- пик Касыма Кайсенова;
- пик Алии Молдагуловой;
- пик Кара майора;
- пик Жас шекарашы;
- пик ВС РК.
На них необходимо взойти и водрузить флаг Казахстана.
Фото: Бахытжан Перимбетов