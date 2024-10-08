Казахстанско-итальянский форум в Милане открыл первую торгово-экономическую миссию казахстанских компаний

В Милане стартовал Казахстанско-итальянский форум "КАЗАХСТАН – ИТАЛИЯ: Торговые и инвестиционные возможности на пути в Казахстан".

По информации Министерства торговли и интеграции РК (МТИ), в мероприятии приняли участие министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев, посол Казахстана в Италии Ерболат Сeмбaев, вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев, а также высокопоставленные итальянские представители, включая президента Сената Итальянской Республики Игназио Ла Русса, президента региона Ломбардия Аттилио Фонтана, министра туризма Даниелу Сантанке и вице-министра "Сделано в Италии" Валентино Валентини, регионального министра экономического развития Гвидо Гидези, президента Комиссии по финансам Республики Италия Марко Оснато, президента Комиссии по политике Европейского союза Республики Италия сенатора Джулио Терци ди Сант'Агата и вице-президента Сената Лисия Ронзулли.



"Форум продолжает выполнение поручений президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по итогам официального визита в Италию в январе 2024 года, который стал значимым шагом в укреплении казахстанско-итальянских отношений. Основные темы обсуждения включали возобновляемую энергетику, агропромышленный комплекс, туризм, фармацевтику и технологические инновации, подчеркивая стратегическое значение Казахстана в экономическом сотрудничестве между Европой и Центральной Азией", – отметили в МТИ.

Министр торговли Арман Шаккалиев отметил, что Италия является одним из ключевых торговых партнеров Казахстана в Европейском союзе и входит в тройку крупнейших по объему товарооборота. В рамках укрепления сотрудничества Казахстан предложил внедрить концепцию Made with Italy, которая будет продвигать продукцию, произведенную на совместных предприятиях с участием итальянских компаний, и способствовать укреплению позиций товаров на международных рынках.

Вице-министр "Сделано в Италии" Валентино Валентини выразил поддержку идее и подчеркнул, что совместные проекты будут стимулировать развитие малого и среднего бизнеса обеих стран.

Также на форуме обсуждались перспективы в сфере туризма, где министр туризма Италии Даниела Сантанке отметила значительный потенциал для роста туристического обмена, чему способствует запуск прямых рейсов между Астаной и Миланом.

Важной частью этой инициативы станет создание центров передового опыта (Excellence Center) для перехода на европейские стандарты качества для обеспечения быстрого выхода казахстанской продукции на рынок ЕС и Италии.

Особое внимание было уделено первой торгово-экономической миссии казахстанских компаний в Италию, которая стартовала в рамках форума.

В миссии приняли участие более 50 казахстанских предприятий, представляющих такие секторы, как сельское хозяйство, нефтесервисные услуги, текстильная промышленность, туризм и IT. Генеральный директор АО "QazTrade" Женис Оссербай подчеркнул, что миссия создает отличные условия для развития новых партнерств и реализации перспективных проектов.

На форуме выступили представители ведущих компаний, таких как Maire Group, Ansaldo Energia, Filiera Italia, Confindustria Kazakhstan и другие.

Основной целью форума стало создание платформы для диалога и обмена идеями между правительственными и бизнес-структурами двух стран, что способствует развитию взаимного торгово-инвестиционного сотрудничества.

Торговая миссия продолжится серией B2B встреч и участием в выставках, направленных на укрепление экономических связей и поиск новых возможностей для сотрудничества между Казахстаном и Италией.

Справочно. В 2023 году товарооборот между Казахстаном и Италией составил 16,1 млрд долларов, увеличившись на 7,8%. Экспорт из Казахстана достиг 14,8 млрд долларов, а импорт – 1,2 млрд долларов. За восемь месяцев 2024 года товарооборот вырос на 33%, до 13,8 млрд долларов, при этом казахстанский экспорт увеличился на 36% (12,9 млрд долларов). Основные драйверы роста: сырая нефть (+38,1%), уголь (+309,5 раз), семена льна (+4,1 млн долларов), полимеры пропилена (+71,6 раз) и др.

В рамках форума также была представлена страновая презентация Казахстана и Италии, организованная Ассоциацией "Конфиндустрия Казахстан". Мероприятие собрало представителей компаний обеих стран, создав диалоговую площадку для обсуждения возможностей дальнейшего сотрудничества. Инструменты экономической дипломатии, используемые ассоциацией, направлены на расширение коммерческих и инвестиционных возможностей в таких секторах, как энергетика, фармацевтика, агропродовольственное производство и промышленность.