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Законодательство РК

Шахматисты МВД стали лучшими на республиканском турнире по шахматам

турнир по шахматам, фото - Новости Zakon.kz от 30.11.2024 23:17 Фото: МВД РК
В Алматы состоялся крупнейший шахматный турнир среди правоохранителей. Турнир проводился на Кубок министра внутренних дел, в нем встретились сильнейшие интеллектуалы госорганов со всей страны, сообщает Zakon.kz.

В Alatau Creativ Hub прошел турнир между ведомствами правоохранительных органов – МВД, КНБ, прокуратурой, ЧС и другими. Торжественно открыл турнир заместитель министра внутренних дел Айдар Сайтбеков и президент Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов. Они сыграли символическую партию на открытии турнира, тем самым показывая свою поддержку участникам.


"Шахматы играют важную роль в развитии профессиональных навыков сотрудников правоохранительных органов и силовых структур, так как эта игра способствует улучшению аналитического мышления, помогает тренировать способность быстро оценивать ситуацию и предсказывать возможные последствия. Эти качества особенно полезны в напряженных и нестандартных ситуациях, когда от быстроты и точности решения зависит исход дела. Подобные шахматные турниры как раз-таки развивают навыки концентрации и умение действовать в любой ситуации", – поделился заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан Айдар Сайтбеков.

На межведомственном турнире приняли участие 10 команд. По результатам шахматных баталий 1-е место заняла команда министерства внутренних дел, 2-е место – генеральная прокуратура, 3-е место – управление специализированной службы охраны.

Отметим, что уже второй год подряд республиканский шахматный турнир проводится Алматинской академией МВД совместно с ФСО "Динамо" при поддержке Казахстанской федерации шахмат.

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