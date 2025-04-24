Утвержден состав правления АО "Транстелеком"
Фото: Транстелеком
Решением совета директоров АО "Транстелеком" от 16 апреля 2025 года избран состав правления общества.
Председатель правления:
- Суйениш Абдильдин
Члены правления:
- Ерлан Минавар – стратегическое развитие и инновации
- Кирилл Страшенко – эксплуатационная деятельность
- Абылай Бекен – экономика и финансы
- Сергей Никитенко – операционная деятельность
Кураторы бизнес-направлений:
- Алишер Когабаев – корпоративный и государственный сектор
- Асқарбек Алшанбаев – стратегические проекты
- Куандыk Куатов – региональный бизнес
- Игорь Кудрявцев – розничный бизнес
- Султан Мустафин – развитие операторского бизнеса
- Батыр Конакбаев – административный блок
АО "Транстелеком" является одной из крупнейших телекоммуникационных компаний Казахстана. Компания предоставляет услуги связи, цифровые решения и IT-сервисы для частного и государственного секторов, реализует инфраструктурные и социальные проекты, а также участвует в цифровизации железнодорожной отрасли.
Формирование обновленной управленческой команды направлено на повышение эффективности операционной деятельности, масштабирование цифровых продуктов и укрепление позиций компании на рынке.
Контакты для СМИ и партнерских запросов:
pr_info@ttc.kz
Партнерский материал
Поделитесь новостью
Читайте также
Пресс-релизы
Аударыспақ: национальные виды спорта открывают горизонты для международного сотрудничества
Пресс-релизы
Когда в Казахстане появятся умные города или как технологии улучшат городскую жизнь и безопасность
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript