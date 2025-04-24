Утвержден состав правления АО "Транстелеком"

Решением совета директоров АО "Транстелеком" от 16 апреля 2025 года избран состав правления общества.

Председатель правления:

Суйениш Абдильдин

Члены правления:

Ерлан Минавар – стратегическое развитие и инновации

Кирилл Страшенко – эксплуатационная деятельность

Абылай Бекен – экономика и финансы

Сергей Никитенко – операционная деятельность

Кураторы бизнес-направлений:

Алишер Когабаев – корпоративный и государственный сектор

Асқарбек Алшанбаев – стратегические проекты

Куандыk Куатов – региональный бизнес

Игорь Кудрявцев – розничный бизнес

Султан Мустафин – развитие операторского бизнеса

Батыр Конакбаев – административный блок

АО "Транстелеком" является одной из крупнейших телекоммуникационных компаний Казахстана. Компания предоставляет услуги связи, цифровые решения и IT-сервисы для частного и государственного секторов, реализует инфраструктурные и социальные проекты, а также участвует в цифровизации железнодорожной отрасли.

Формирование обновленной управленческой команды направлено на повышение эффективности операционной деятельности, масштабирование цифровых продуктов и укрепление позиций компании на рынке.

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