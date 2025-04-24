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Пресс-релизы

Утвержден состав правления АО "Транстелеком"

Утвержден состав Правления АО &quot;Транстелеком&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2025 09:14 Фото: Транстелеком
Решением совета директоров АО "Транстелеком" от 16 апреля 2025 года избран состав правления общества.

Председатель правления:

  • Суйениш Абдильдин

Члены правления:

  • Ерлан Минавар – стратегическое развитие и инновации
  • Кирилл Страшенко – эксплуатационная деятельность
  • Абылай Бекен – экономика и финансы
  • Сергей Никитенко – операционная деятельность

Кураторы бизнес-направлений:

  • Алишер Когабаев – корпоративный и государственный сектор
  • Асқарбек Алшанбаев – стратегические проекты
  • Куандыk Куатов – региональный бизнес
  • Игорь Кудрявцев – розничный бизнес
  • Султан Мустафин – развитие операторского бизнеса
  • Батыр Конакбаев – административный блок

АО "Транстелеком" является одной из крупнейших телекоммуникационных компаний Казахстана. Компания предоставляет услуги связи, цифровые решения и IT-сервисы для частного и государственного секторов, реализует инфраструктурные и социальные проекты, а также участвует в цифровизации железнодорожной отрасли.

Формирование обновленной управленческой команды направлено на повышение эффективности операционной деятельности, масштабирование цифровых продуктов и укрепление позиций компании на рынке.

Контакты для СМИ и партнерских запросов:

pr_info@ttc.kz

www.ttc.kz

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Айсулу Омарова
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