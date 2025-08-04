Пианист-виртуоз Темиржан Ержанов выступит на сцене Туркестана

28 августа в Конгресс-холле Туркестана состоится настоящий праздник классической музыки. Любители искусства смогут насладиться шедеврами Моцарта, Шопена, Шумана и других в исполнении ныне живущего в США казахстанского пианиста и дирижера Темиржана Ержанова, сообщает Zakon.kz.

К слову, Темиржан Ержанов считается одним из лучших в мире исполнителей произведений немецкого композитора Роберта Шумана. Именно он впервые в истории Независимого Казахстана завоевал Первую премию и Золотую медаль на Международном конкурсе пианистов им. Р. Шумана в Цвиккау (Германия, 1993).

На предстоящем мероприятии прозвучит фортепианная сюита композитора "Карнавал", обещающая феерию красок, что погрузит слушателя в атмосферу шумного веселого праздника. Она состоит из 21 разнохарактерной пьесы. Так, "маленькие сцены на тему четырех нот" объединяют маски – Пьеро, Арлекин, Коломбина, музыкальные портреты, танцы и даже бытовые зарисовки, свойственные народным гуляниям. А двух персонажей "Карнавала", воплотившихся в чарующих звуках фортепиано, – Эвзебия и Флорестана автор даже называл отражением собственной двойственной натуры, сочетающей мечтательную лирику первого и порывистую решительность второго.

Фото: Facebook/Temirzhan Yerzhanov

Вместе с тем публика окунется в "Фантазию" Вольфганга Амадея Моцарта, написанную в 1785 году в Вене. Как известно, данное произведение он посвятил своей ученице Терезе фон Траттнер.

Для поклонников музыки Фредерика Шопена прозвучит наиболее сложная в исполнении и эпичная из его баллад – Баллада №4. Венец творчества композитора и признанный шедевр фортепианной музыки XIX века.

Фото: Facebook/Temirzhan Yerzhanov

Отметим, что Темиржан Ержанов регулярно выступает на лучших мировых площадках. Ему рукоплескали нью-йоркский Зал Айзека Стерна Карнеги-холла, лондонский Вигмор-холл, берлинский Концертхауз, лейпцигский Гевандхаус, Большой зал Петербургской филармонии, дрезденская Земпергалерея, Большой зал Московской консерватории, парижский Зал Гаво и многие другие. Среди национальных премьер, исполненных артистом, можно выделить "Маленькую торжественную мессу" Джоакино Россини и программу "С. Прокофьев. 1942–1943. Алма-Ата", состоявшую из произведений, созданных композитором в казахстанской эвакуации.

Маэстро является обладателем премий "Лучший концертмейстер" на вокальных Международных конкурсах им. П. Чайковского в Москве и Елены Образцовой в Санкт-Петербурге, имел опыт сотрудничества с творческими коллективами: Опера Сан-Хосе, Festival Opera, Оперная Академия Калифорнии, Новая опера Нью-Йорка. Дирижировал Казахским государственным академическим симфоническим оркестром и хором на премьере оперы "Идоменей" и Коронационной мессы В. А. Моцарта; оркестром "Филармония де Бразилиа", оркестром ГАТОБ им. Абая, оркестром Gradus ad Parnassum, Google-оркестром, а также Opera Cultura, где он является музыкальным директором. Был назван "Лучшим исполнителем года" по результатам опроса критиков издания San Francisco Classical Voice.

На родине ему было присвоено высшее звание "Заслуженный деятель Казахстана".

Насладиться бессмертными творениями в исполнении пианиста-виртуоза жители и гости Туркестана смогут 28 августа 2025 года в местном Конгресс-холле (160-й квартал, 388).

Начало в 19:00.