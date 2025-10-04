КАМАЗ вышел на рынок Казахстана с гарантиями качества и уникальным финансовым предложением

С 30 сентября по 2 октября 2025 года в Алматы состоялась 28-я Международная выставка «TransLogistica Kazakhstan 2025» – крупнейшее событие транспортно-логистической отрасли в Центральной Азии, сообщает Zakon.kz.

Площадка объединила 270 компаний из 20 стран мира. На выставке были представлены экспонаты из Китая, России, США, Беларуси, Германии, Индии и Пакистана. Участие 128 казахстанских и 142 зарубежных представителей подчеркивает огромный международный интерес к Казахстану как к ключевому логистическому хабу субконтинента.

Одним из главных событий выставки стала презентация стратегических новинок КАМАЗа от его официального дилера в Казахстане – ТОО "Алматинский Автоцентр". Предприятие представило магистральные тягачи семейства К5: КАМАЗ-54902 и КАМАЗ-65659, а также специальную финансовую программу, направленную на ускоренное обновление автопарков.

Новое поколение К5: подробный обзор техники

Модели, представленные на выставке, являются логическим продолжением современной линейки К5, предлагая высокоэффективные решения для различных логистических задач.

КАМАЗ-54902 (4х2): региональный стандарт. Этот двухосный седельный тягач создан для региональных перевозок и более коротких плечевых маршрутов. Автомобиль оснащен двигателем KAMAЗ-689.510-400 (Евро-5) с рабочим объемом 8,9 литра, развивающим 390 л.с. и внушительный крутящий момент 1700 Нм. Комплектация включает 12-ступенчатую автоматизированную коробку передач с оптимизированным КПД, а также увеличенный объем топливного бака.

Директор ТОО "Алматинский Автоцентр" Радик Софиянов объяснил, что этот автомобиль рассчитан на внутрирегиональные перевозки и является более тяговитым для перевозки тяжелых грузов. Комфорт водителя обеспечивается просторной кабиной, одним спальным местом и современной мультимедийной системой с сенсорным дисплеем 10,0 дюйма.

КАМАЗ-65659 (6х2): инновации для магистралей. Трехосный тягач КАМАЗ-65659 оснащен мощным двигателем KAMAЗ-910.52-460 (Евро-5) при рабочем объёме 12 литров, развивающим 482 л.с. Ключевой особенностью конструкции является автоматическая подъемная задняя ось, которая позволяет существенно снижать расход топлива и уменьшать износ шин при движении без груза. Для дальних маршрутов объем топливного бака увеличен до 600 литров. Кабина имеет два спальных места с ортопедическими матрасами, оборудована пневмосиденьем с подогревом, климат-контролем и автономным отопителем.

Комплексное решение: тентовый полуприцеп Vollkraft. Помимо самих грузовиков, в экспозиции представлен трехосный тентовый полуприцеп Vollkraft объемом 110 м³. Этот полуприцеп от партнера, узбекской компании "UzAuto TRAILER", предназначен для эксплуатации с двухосным седельным тягачом. Он оборудован тентом и трансформируемой конструкцией.

Как отметил Радик Софиянов, такое сочетание демонстрирует подход компании к рынку.

"Мы предлагаем полностью готовый продукт – оптимально подобранное логистическое решение". Радик Софиянов

Фото: Zakon.kz

Ответ на конкуренцию: качество и уникальный сервис

Сегодня рынок грузовых перевозок Евразии испытывает серьезнейшую конкуренцию со стороны азиатских производителей, которые стремительно внедряют новые и новые модели. Однако, такой гигант, как КАМАЗ, в ответ на это усиливает свои ключевые преимущества:

Стабильное качество комплектующих. Как пояснил Радик Софиянов, представленные сегодня машины собраны по многолетним стандартам прославленных линеек КАМАЗа, что гарантирует клиенту высочайшую уверенность в надежности техники на дороге и сопровождение на сервисе.

Как пояснил Радик Софиянов, представленные сегодня машины собраны по многолетним стандартам прославленных линеек КАМАЗа, что гарантирует клиенту высочайшую уверенность в надежности техники на дороге и сопровождение на сервисе. Программа подменного автомобиля. КАМАЗ демонстрирует уважение к времени клиента, минимизируя простои.

"Если по какой-то причине гарантийная машина встает в дороге, мы выдаем клиенту подменный автомобиль. Эта функция позволяет перевозчику сесть в аналогичную машину и продолжать маршрут. В Казахстане существует около 20 авторизованных сервисных центров во всех регионах, чего не может позволить себе никакая другая компания". Радик Софиянов

Фото: Zakon.kz

Финансовый рычаг: лизинг как инструмент обновления

Наряду с техническими преимуществами КАМАЗ предлагает собственную программу финансовой аренды (ДФА), которая является важным инструментом для оперативного обновления автопарка без значительных капитальных затрат.

Условия аренды под новые модели К5 максимально привлекательны:

Ставка от 7% годовых (в тенге).

Первоначальный взнос от 30%.

Срок финансирования – до 37 месяцев.

Радик Софиянов заметил высокую востребованность программы.

"Это действительно очень хорошая ставка. Она интересна клиенту, мы просто видим ответную реакцию по рынку. Такое прямое финансирование от дистрибьютора позволяет компаниям быстрее повышать надежность доставки и снижать издержки в условиях высокой конкуренции". Радик Софиянов

Подводя итоги, следует отметить: КАМАЗ продолжает сотрудничество с предприятиями всех форм собственности. Компания предлагает рынку не просто качественные автомобили, а комплексное, надежное решение, подкрепленное финансовыми инструментами и качественным сервисом.

Партнерский материал