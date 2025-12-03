В Алматы открывается Евразийский логистический парк – новый международный логистический узел Казахстана

Сегодня скорость жизни и ритм глобальной экономики во многом зависят от пространств, которые становятся узлами мировой торговли. Евразийский логистический парк (ЕЛП) – один из крупнейших складских комплексов класса А – станет новой точкой притяжения в Казахстане.

Его открытие состоялось 2 декабря 2025 года и прошло при участии акима Алматинской области Марата Султангазиева и первого вице-министра торговли и интеграции Айжан Бижановой. Инвестиционный проект станет первым масштабным складом в полицентре "Восточные ворота" – одном из основных логистических направлений в соответствии с планом развития Алматы и Алматинской области.

"Открываемый сегодня логистический парк усиливает интеграцию Казахстана в международные транспортные коридоры. Он становится важным элементом единой логистической сети, соединяющей Китай, государства Центральной Азии, страны Каспийского региона и европейские рынки. Такие масштабные объекты повышают эффективность транзитных и экспортно-импортных потоков, создают новые возможности для отечественного бизнеса и укрепляют роль Казахстана в качестве торгового хаба Евразии", – произнесла в приветственной речи по случаю открытия ЕЛП первый вице-министр торговли и интеграции РК Айжан Бижанова.

Фото: Евразийский логистический парк

Евразийский логистический парк расположился в сердце транспортных маршрутов: на Кульджинском тракте, входящем в международный транспортный узел "Западная Европа – Западный Китай". Эта локация обеспечивает прямой доступ к основным логистическим артериям региона. Ключевые преимущества локации: 5 км до развязки БАКАД, около 20 км до международного аэропорта и 35 минут до центра Алматы.

"Мы создали Евразийский логистический парк в качестве ответа на стремительное развитие рынка Казахстана и рост спроса на качественные складские площади. В последние годы существенный потенциал экономики страны столкнулся с отсутствием платформ для масштабирования бизнеса – складов класса А. ЕЛП сокращает этот разрыв – мы запустили крупнейший в стране спекулятивный проект класса А, который станет фундаментом для развития бизнеса и ключевым звеном в логистической инфраструктуре Казахстана", – отметил исполнительный директор ТОО "Евразийский логистический парк" Роман Жужлев.

Фото: Евразийский логистический парк

Для реализации инвестиционного проекта были привлечены ведущие игроки – международные и казахские компании: девелопер проекта – компания Aurora Development, специализирующаяся на создании качественных складских активов (опыт реализации более 1,25 млн кв. м складских площадей), Sudakov Group – соучредитель и соинвестор проекта, финансовый партнер: Евразийский банк развития (ЕАБР), генподрядчик – строительная компания RAMS International, входящая в группу RAMS, профессионально занимающаяся строительством промышленных объектов.

Евразийский логистический парк формирует современный универсальный стандарт складов в Алматы: он включает два корпуса общей площадью 50,3 тыс. кв. м, соответствующих международным стандартам класса А. Комплекс оснащен современными системами безопасности, включая автоматическое пожаротушение и дымоудаление, а также инфраструктуру для сотрудников.

"Для ЕАБР финансирование проекта является продолжением стратегии банка по развитию евразийской товаропроводящей сети. Создание современных логистических парков будет способствовать росту международных перевозок и усилению экономических связей между Казахстаном и соседними странами", – прокомментировал старший управляющий директор – руководитель проектного блока Евразийского банка развития Сергей Игнатов.

Текущий спрос на современные склады – прямое следствие изменений в потребительском поведении. Казахстан и страны Центральной Азии – одни из самых молодых регионов Евразии, где растущая доля покупателей уходит в онлайн и предъявляет запрос на быстрые и предсказуемые сервисы доставки. В Казахстане на долю e-commerce в 2024 приходилось 14,5% от всей розничной торговли, что в 6 раз больше по сравнению с 2021 годом.

"Мы видим огромный потенциал в развитии электронной торговли на евразийском пространстве, и его реализация напрямую зависит от создания современной складской инфраструктуры. Именно такие объекты, отвечающие международным стандартам, являются ключевым шагом к тому, чтобы сделать онлайн-покупки по-настоящему удобными и быстрыми для миллионов людей", – сказал генеральный директор Ozon Казахстан Алексей Сапон.

На фоне роста ВВП и реальных доходов населения можно уверенно говорить о дальнейшем увеличении оборотов розницы. Согласно мнению экспертов, к 2030 году совокупный спрос ритейлеров на современную складскую инфраструктуру в Казахстане может достигнуть порядка 4,5 млн кв. м.

"Географическое положение делает Казахстан перекрестком Евразии, но скорость доставки решает внутренняя инфраструктура. Развитая сеть локальных хабов не просто ускоряет транзит, а приближает товар к потребителю. Для клиентов DNS это конвертируется в конкретную выгоду: сокращение ожидания заказа с недель до считанных дней", – подчеркнул федеральный управляющий логистикой DNS Владимир Любимов.

В рамках официальной церемонии открытия состоялось подписание соглашения между NOYTECH и ТОО "Евразийский логистический парк", что является началом стратегического сотрудничества компаний.

Фото: Евразийский логистический парк

"Появление Евразийского логистического парка – значимый шаг для всего логистического сектора Казахстана. Мы видим, как растущий рынок электронной коммерции и запрос на высококачественные 3PL-услуги формируют совершенно новые требования к складской инфраструктуре. ЕЛП полностью им соответствует: это масштабный, технологичный и стратегически расположенный объект, который действительно меняет стандарты отрасли. Для NOYTECH в Казахстане наличие таких площадей открывает новые возможности для расширения нашего портфолио услуг. Потенциально мы рассматриваем аренду складских помещений в ЕЛП, чтобы усилить присутствие в регионе и предлагать нашим клиентам более эффективные решения по управлению цепями поставок", – отметила директор NOYTECH в Казахстане Валерия Кошелева.

В дальнейшем инвесторы ЕЛП собираются развивать перспективную локацию вдоль Кульджинского тракта и расширять площадь своего логистического парка в Алматы. В планах – строительство до 300 тыс. кв. м высококачественной складской недвижимости для любого типа клиентов. Кроме того, ЕЛП планирует развитие на перспективных рынках в соседних странах.

"Интерес арендаторов к переезду в более удобные и функциональные объекты сохраняется. Это создает уникальную возможность для нас – предложить рынку доступные и востребованные решения. Строительство современных логистических комплексов в странах центральноазиатского региона, включая Казахстан, позволит удовлетворить накопившийся спрос и создать международную сеть логистических парков, предоставляющих единый стандарт предложения и качества клиентам в каждой стране", – сказал один из инвесторов проекта – генеральный директор компании Sudakov Group Алексей Судаков.

Фото: Евразийский логистический парк

Евразийский логистический парк – это не просто складской комплекс, это стратегический партнер для e-commerce, ритейла, девелоперов и инвесторов, а также для региона в целом, предоставляющий надежную, масштабируемую и современную логистическую инфраструктуру.