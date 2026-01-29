Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр провел встречу с управляющим директором Евразийского подразделения корпорации "Шеврон" Дереком Магнессом. Участие в ней также приняли министр энергетики Ерлан Аккенженов и председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в нефтегазовой сфере.

Особое внимание было уделено проекту Тенгиз, который является флагманом казахстанско-американского энергетического сотрудничества.

Дерек Магнесс отметил, что благодаря инвестиционному климату в Казахстане Тенгизским проектом достигнуты значительные производственные показатели. Представитель "Шеврон" подчеркнул предсказуемость регуляторной среды и конструктивное взаимодействие с государственными органами, создающими условия для долгосрочных инвестиций.

Вместе с тем Роман Скляр выразил обеспокоенность в связи с произошедшими инцидентами на месторождении Тенгиз, которые привели к временной остановке добычи.

Руководство "Шеврон" проинформировало о принятых мерах по устранению последствий инцидентов и поэтапному наращиванию добычи нефти. Также руководство "Шеврон" заверило, что примет конкретные действия по недопущению подобных ситуаций в будущем и обеспечению надежной и безопасной работы объектов.

Кроме этого, обсуждены вопросы развития геологоразведочных работ. "Шеврон" сообщил о заинтересованности по ряду геологоразведочных проектов.

В завершение встречи стороны подтвердили взаимную приверженность дальнейшему развитию долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества, а также готовность к конструктивному диалогу по всем направлениям взаимодействия.