Принцип "Закон и порядок" предложили закрепить в новой Конституции Казахстана

27 февраля 2026 года в Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан состоялся круглый стол, посвященный обсуждению проекта новой Конституции.

В дискуссии приняли участие представители Администрации президента, Парламента, института уполномоченного по правам человека, научного сообщества, а также общественных организаций.

Конституционная реформа рассмотрена как последовательное продолжение инициатив президента Касым-Жомарта Токаева, направленных на укрепление гарантий прав и свобод граждан, обеспечение верховенства закона и формирование устойчивой модели справедливого Казахстана. Участники подчеркнули, что предлагаемые изменения задают долгосрочные ориентиры политико-правового и социально-экономического развития государства.

Обращаясь к участникам, генеральный прокурор Берик Асылов отметил, что закрепление принципа "Закон и порядок" в Преамбуле Основного закона придает ему статус фундаментальной конституционной ценности. По его словам, речь идет об укреплении правового сознания общества и нулевой терпимости к правонарушениям.

В целом, предлагаемые изменения носят прогрессивный характер и направлены на дальнейшее усиление гарантий прав и свобод граждан, повышение эффективности государственного управления и укрепление правопорядка.

Фото: пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

В настоящее время идет активное обсуждение проекта Конституции и информирование общества о предстоящих преобразованиях.

Придавая важное значение открытому диалогу по предлагаемым новеллам, генеральный прокурор подчеркнул необходимость продолжения системной разъяснительной работы и широкого вовлечения профессионального и гражданского сообщества в обмен мнениями по проекту. Такой подход позволяет избежать неточных интерпретаций и выводов, не отражающих суть реформ, а также обеспечить формирование объективного понимания содержания нововведений.

Фото: пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Участники круглого стола сосредоточились на практических аспектах проекта новой Конституции. Особое внимание уделено следующим направлениям:

Равенство перед законом – совершенствование механизмов правовой защиты и обеспечение единообразного применения законодательства.

Приоритет защиты прав граждан – развитие сервисной модели работы правоохранительных органов с акцентом на профилактику правонарушений и защиту законных интересов населения.

Цифровые решения в правовой сфере – внедрение анализа больших данных и элементов искусственного интеллекта при одновременном усилении конституционных гарантий защиты персональных данных.

Развитие правовой культуры – повышение качества юридического образования и укрепление правосознания как основы устойчивого правопорядка.

Проведенный круглый стол стал площадкой для содержательного обмена мнениями и подтвердил готовность научного и экспертного сообщества внести вклад в формирование современной конституционной модели Республики Казахстан, основанной на принципах законности, справедливости и уважения к правам человека.