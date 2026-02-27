МИД Казахстана призвал граждан временно воздержаться от поездок в Иран
По их данным, предостережение связано с сохраняющейся напряженностью в регионе и риском резкого обострения ситуации. Тем казахстанцам, которые уже находятся на территории Ирана, внешнеполитическое ведомство советует по возможности покинуть страну, проявлять повышенную осторожность, следить за новостями и строго следовать указаниям местных властей.
"Кроме того, призываем наших граждан взвешенно подходить к планированию поездок в страны Ближнего Востока с учетом текущей ситуации и ее возможного резкого обострения. Дипломатические учреждения Казахстана в Иране работают в штатном режиме", – рассказали в пресс-службе ведомства 27 февраля 2026 года.
Для получения дополнительной и оперативной информации открыты линии связи для граждан РК, находящихся в Иране, и их родственников в Казахстане.
Министерство иностранных дел РК:
- +7 (7172) 72 01 11 (дежурный дипломат, в будние дни – с 19:00 до 09:00, в выходные дни – круглосуточно).
- +7 7172 72 05 00 (Департамент консульской службы).
Посольство РК в Иране (г. Тегеран):
- +98 21 2256 5933 (дежурный посольства).
- +98 936 208 4672 (мобильный телефон, Whatsapp).
- Адрес: г. Тегеран, Даррус, ул. Хедаят, №83.
- (83 Hedayat Street, Darrous, Tehran).
- Электронная почта: tehran@mfa.kz, kaztehran211@gmail.com
Генеральное консульство РК в г. Горгане:
- +98 912 298 0350 (мобильный телефон).
- +98 173 252 0443 (рабочий телефон).
- +7 701 771 34 01 (Whatsapp).
- Адрес: г. Горган, ул. Едалат-97, аллея Мина
- (Edalat 97, Gorgan).
- Электронная почта: gorgan@mfa.kz
Консульство РК в г. Бандер-Аббасе:
- +98 930 298 57 03 (мобильный телефон, Whatsapp).
- Адрес: г. Бандер Аббас, ул.Фаджр, Вальфаджр-1, дом 7.
- (1st Valfajr 7, Fajr Street, Bandar-Abbas).
- Электронная почта: kzvisabnd@gmail.com
Ранее сообщалось, что Иран готовит ядерные объекты к возможному нападению на страну.