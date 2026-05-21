#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+27°
$
471.77
547.25
6.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+27°
$
471.77
547.25
6.6
Пресс-релизы

В преддверии дня работников культуры и искусства в столице прошел PR room Creative Industries Forum

форум, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2026 15:56 Фото: PR room Creative Industries Forum
Форум креативных индустрий, организатором которого является медиа/PR сообщество PR room, ежегодно проходит в мае месяце, в этом году состоялся уже четвертый форум.

"Наш форум уже стал традиционной площадкой, где встречаются креатив, искусство, творчество и бизнес, зарождаются новые проекты, коллаборации, а комьюнити PR room расширяется для реализации самых смелых идей", – отмечает организатор форума Айнур Байгожа.

Стоит отметить, что PR room Creative Industries Forum проходит два раза в год. В декабре месяце на форуме креативных индустрий в рамках конкурса PR room awards также подводятся итоги лучших PR-проектов.

Мероприятие включало пять панельных сессий: Инвестиционный потенциал креативных индустрий, Где живет зритель: стриминг, кино, YouTube, театр, Музыкальный рынок сегодня: локальные и глобальные процессы, Креатив и творчество в каждой профессии и сессия Медиа и PR.

Главная тема форума "Как найти финансирование на креативные проекты". Участники и спикеры форума выясняли "Где же найти деньги?".

"Очень многие приходят к бизнесу с фразой: "У нас классный проект, поддержите нас". Но бизнесу давно недостаточно просто красивой идеи. Компании хотят понимать риски, выгоду, аудиторию и влияние на бренд. Проблема не в том, что бизнес не любит творчество. Просто сегодня креатив конкурирует не только с другими идеями, а еще с недоверием, дедлайнами и бюджетами, и поэтому творческим людям все чаще приходится учиться говорить на языке бизнеса", – говорит Байрам Азизов, директор по PR АО "Кселл".

форум, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2026 15:56

Фото: akorda.kz

А главное – финансовое планирование.

"Финансовая модель – это не таблица для инвестора. Это карта будущего бизнеса. Без финансового планирования бизнес начинает жить реакцией, а не стратегией. Финансовая модель показывает не только, сколько бизнес может заработать, но и где он может потерять все. Сильная финансовая модель помогает принимать решения до того, как бизнес сталкивается с проблемами", – отметила Анархан Оразбаева, основатель компании Profit Partners и автор курса финансовая архитектура для собственников бизнеса.
форум, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2026 15:56

Фото: PR room Creative Industries Forum

Подискутировали на важную тему "Где живет зритель?"

"У нас в театре ставятся такие постановки, где сохраняются полноценные классические формы. Таких постановок сейчас в мире мало, практически нет. Приезжают гости, иностранцы, и они это очень ценят. Они соскучились по таким постановкам. Потому что мир движется в другую сторону: в основном постановки сейчас минималистичные с меньшими затратами. А у нас – масштабные постановки. Декорации, где за один спектакль может быть по пять смен картин, и все это двигается вручную. Огромная машина работает. Плюс используются технологии: видеопроекции, 3D-технологии", – рассказывает режиссер государственного театра оперы и балета "Астана Опера" Еренбак Тойкенов.

Фото: PR room Creative Industries Forum

"Деньги приходят к тем, кто умеет системно производить контент. Телевидение остается крупнейшей фабрикой контента в мире, а digital лишь усиливает и масштабирует его продукты", – отметила генеральный директор "Медиахолдинга 31" Айгуль Аксамбиева.

В сессии PR & Media отметили стремительное развитие контента, созданного с помощью AI.

По мнению Cергея Конева, AI-архитектора, эксперта по AI-агентам, сооснователя IKIGAI PROMOTION, если редакция в 2026 году делает контент без AI – это не контент. Это антиквариат.

"Самое важное: выигрывают системные, а не креативные. Системность вручную сегодня означает выгорание. Системность через AI-агентов означает масштаб", – высказал мнение Cергей Конев.

Обсудили и стремительное развитие казахоязычного контента, влияние казахоязычной аудитории в digital-пространстве, возможности новых медиаплатформ и растущий спрос на качественный контент.

"Сегодня контент на казахском языке – это не просто инструмент распространения информации, а важная сила, объединяющая большую аудиторию и оказывающая влияние на общество", – отметила модератор сессии PR & Media PR-менеджер благотворительного фонда Halyk, выпускающий редактор сайта Alataunews.kz, преподаватель университета AlmaU Гульнара Досымшалова.

А главное, в креативных индустриях всегда есть место играм.

"Игропрактика соединяет стратегию, эмоции и действия – именно поэтому она дает глубокие инсайты, и именно игропрактика – это пространство, где человек перестает играть чужие роли и начинает слышать себя настоящего", – отмечает Наталья Байлюк, коуч-игропрактик и наставник по стратегии.

По ее мнению, сейчас именно трансформационные игры становятся новым форматом обучения, развития и самопознания для всех.

Партнерский материал

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
PR Forum Astana 2025
19:19, 04 сентября 2025
⁠"Единый голос" госкоммуникаций и тренды отрасли: что обсудят на PR Forum Astana 2025
В Алматы пройдет XX юбилейный международный PR-форум
15:32, 14 мая 2024
PR Power: "Окна" возможностей для развития рынка – в Алматы пройдет XX юбилейный международный PR-форум
В Алматы пройдет 19-й международный PR-форум
12:38, 26 мая 2023
В Алматы пройдет 19-й Международный PR-форум
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Алишер Ергали
16:01, Сегодня
Стало известно, где экс-"вольник" Алишер Ергали дебютирует за Казахстан как "классик"
Маккензи Дёрн
15:52, Сегодня
Красавица из UFC Дёрн проведёт первую защиту титула в карде, где может выступить Махачев
Казахстан обыграл Гонконг в Кубке Дэвиса
15:37, Сегодня
Казахстанцы обыграли Гонконг в Шымкенте и претендуют на путевку в финал Juniors Davis Cup
Сборная Казахстана выступит в элитном дивизионе отбора чемпионата Европы
15:21, Сегодня
Молодёжная сборная Казахстана узнала соперников по квалификации чемпионата Европы
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: