В преддверии дня работников культуры и искусства в столице прошел PR room Creative Industries Forum

Форум креативных индустрий, организатором которого является медиа/PR сообщество PR room, ежегодно проходит в мае месяце, в этом году состоялся уже четвертый форум.

"Наш форум уже стал традиционной площадкой, где встречаются креатив, искусство, творчество и бизнес, зарождаются новые проекты, коллаборации, а комьюнити PR room расширяется для реализации самых смелых идей", – отмечает организатор форума Айнур Байгожа.

Стоит отметить, что PR room Creative Industries Forum проходит два раза в год. В декабре месяце на форуме креативных индустрий в рамках конкурса PR room awards также подводятся итоги лучших PR-проектов.

Мероприятие включало пять панельных сессий: Инвестиционный потенциал креативных индустрий, Где живет зритель: стриминг, кино, YouTube, театр, Музыкальный рынок сегодня: локальные и глобальные процессы, Креатив и творчество в каждой профессии и сессия Медиа и PR.

Главная тема форума "Как найти финансирование на креативные проекты". Участники и спикеры форума выясняли "Где же найти деньги?".

"Очень многие приходят к бизнесу с фразой: "У нас классный проект, поддержите нас". Но бизнесу давно недостаточно просто красивой идеи. Компании хотят понимать риски, выгоду, аудиторию и влияние на бренд. Проблема не в том, что бизнес не любит творчество. Просто сегодня креатив конкурирует не только с другими идеями, а еще с недоверием, дедлайнами и бюджетами, и поэтому творческим людям все чаще приходится учиться говорить на языке бизнеса", – говорит Байрам Азизов, директор по PR АО "Кселл".

А главное – финансовое планирование.

"Финансовая модель – это не таблица для инвестора. Это карта будущего бизнеса. Без финансового планирования бизнес начинает жить реакцией, а не стратегией. Финансовая модель показывает не только, сколько бизнес может заработать, но и где он может потерять все. Сильная финансовая модель помогает принимать решения до того, как бизнес сталкивается с проблемами", – отметила Анархан Оразбаева, основатель компании Profit Partners и автор курса финансовая архитектура для собственников бизнеса.

Подискутировали на важную тему "Где живет зритель?"

"У нас в театре ставятся такие постановки, где сохраняются полноценные классические формы. Таких постановок сейчас в мире мало, практически нет. Приезжают гости, иностранцы, и они это очень ценят. Они соскучились по таким постановкам. Потому что мир движется в другую сторону: в основном постановки сейчас минималистичные с меньшими затратами. А у нас – масштабные постановки. Декорации, где за один спектакль может быть по пять смен картин, и все это двигается вручную. Огромная машина работает. Плюс используются технологии: видеопроекции, 3D-технологии", – рассказывает режиссер государственного театра оперы и балета "Астана Опера" Еренбак Тойкенов.

"Деньги приходят к тем, кто умеет системно производить контент. Телевидение остается крупнейшей фабрикой контента в мире, а digital лишь усиливает и масштабирует его продукты", – отметила генеральный директор "Медиахолдинга 31" Айгуль Аксамбиева.

В сессии PR & Media отметили стремительное развитие контента, созданного с помощью AI.

По мнению Cергея Конева, AI-архитектора, эксперта по AI-агентам, сооснователя IKIGAI PROMOTION, если редакция в 2026 году делает контент без AI – это не контент. Это антиквариат.

"Самое важное: выигрывают системные, а не креативные. Системность вручную сегодня означает выгорание. Системность через AI-агентов означает масштаб", – высказал мнение Cергей Конев.

Обсудили и стремительное развитие казахоязычного контента, влияние казахоязычной аудитории в digital-пространстве, возможности новых медиаплатформ и растущий спрос на качественный контент.

"Сегодня контент на казахском языке – это не просто инструмент распространения информации, а важная сила, объединяющая большую аудиторию и оказывающая влияние на общество", – отметила модератор сессии PR & Media PR-менеджер благотворительного фонда Halyk, выпускающий редактор сайта Alataunews.kz, преподаватель университета AlmaU Гульнара Досымшалова.

А главное, в креативных индустриях всегда есть место играм.

"Игропрактика соединяет стратегию, эмоции и действия – именно поэтому она дает глубокие инсайты, и именно игропрактика – это пространство, где человек перестает играть чужие роли и начинает слышать себя настоящего", – отмечает Наталья Байлюк, коуч-игропрактик и наставник по стратегии.

По ее мнению, сейчас именно трансформационные игры становятся новым форматом обучения, развития и самопознания для всех.

