В Астане стартовала IX ежегодная выставка отечественных производителей Ulttyq Ónim – 2026

В столице на площадке Международного выставочного центра EXPO стартовала IX ежегодная выставка отечественных производителей Ulttyq Ónim – 2026.

В этом году выставка стала самой масштабной за всю историю проведения – свою продукцию представляют более 600 компаний МСБ из всех регионов страны. Организатором мероприятия выступает Фонд развития предпринимательства "Даму" (дочерняя организация НИХ "Байтерек").

Ulttyq ónim является одной из крупнейших выставочных площадок, направленных на демонстрацию потенциала и продвижение товаров и услуг казахстанских компаний, получивших государственную поддержку.

На выставке представлена продукция предприятий пищевой, легкой, тяжелой и химической промышленности, машиностроения, мебельного и строительного производства. Впервые отдельным направлением представлена сфера услуг – это медицина, образование, туризм, IT и креативная индустрия.

На торжественной церемонии открытия заместитель премьер-министра – министр национальной экономики РК Серик Жумангарин отметил важность системной поддержки отечественного предпринимательства, развития производственного сектора и расширения возможностей для малого и среднего бизнеса. Также он зачитал обращение премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова.

"Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет особое внимание развитию малого и среднего бизнеса, который является ключевым драйвером роста экономики. Государством последовательно реализуется комплекс мер, направленных на поддержку и улучшение условий для бизнеса, расширение деловой активности и укрепление экономического потенциала. В новой Конституции одним из основополагающих принципов деятельности государства является повышение благосостояния народа, продвижение идеи ответственного, созидательного патриотизма. Отечественные товаропроизводители являются ярким примером реализации этих принципов. Для дальнейшего устойчивого роста предпринимательской активности будет продолжена поддержка производственных инициатив, включая импортозамещение и наращивание экспортного потенциала, внедрение современных технологий и создание новых точек экономического роста в регионах", – говорится в тексте приветственного слова премьер-министра.

В ходе посещения выставки заместитель премьер-министра – министр национальной экономики ознакомился с деятельностью ряда представленных предприятий. Среди них – мебельная фабрика "Феникс", которая производит школьную мебель, офисные кресла и стулья для социальных и коммерческих объектов. Благодаря государственной поддержке предприятие приобрело новое оборудование, что позволило расширить производственные мощности и увеличить количество рабочих мест с 15 до 60 человек. Доля казахстанского содержания составляет 96% – предприятие использует преимущественно отечественное сырье. Имея производственную базу в Павлодаре, фабрика поставляет продукцию в образовательные учреждения по всей стране.

Также он ознакомился с продукцией и разработками предприятий в сферах машиностроения, легкой, пищевой и химической промышленностей, агропромышленного комплекса, цифровизации и искусственного интеллекта. Представленные компании демонстрируют высокий уровень казахстанского содержания, вносят вклад в импортозамещение, создание рабочих мест и развитие экспортного потенциала страны.

"Правительством страны оказывается всесторонняя поддержка МСБ. Для повышения доступности финансирования и поддержки большего числа предпринимателей Фонд "Даму" значительно расширил инструменты гарантирования, усилил рыночные механизмы поддержки через программы льготного кредитования "Өрлеу" и "Өрлеу-лизинг" для модернизации оборудования предприятий обрабатывающей промышленности, а также запустил программу комплексной поддержки микро- и малого бизнеса в малых городах и селах Іскер аймақ. На базе региональных филиалов Фонда мы создали единые фронт-офисы по всем программам поддержки бизнеса Холдинга "Байтерек", а для отдаленных районов запускаются мобильные фронт-офисы – специальные микроавтобусы, на которых специалисты будут выезжать в отдаленные районы для консультирования предпринимателей", – отметил председатель Правления Фонда "Даму" Фархат Сарсекеев.

Он добавил, что только в 2025 году правительством через Фонд "Даму" на развитие бизнеса было выделено более 560 млрд тенге. В результате поддержку получили порядка 13 тысяч проектов на общую сумму кредитов 2,2 трлн тенге. Благодаря этим мерам было создано более 14 тысяч новых и сохранено свыше 143 тысяч рабочих мест. Предприятиями выпущена продукция на 27,7 трлн тенге, а объем налоговых поступлений составил около 2 трлн тенге.

Выставка сопровождается насыщенной деловой программой, объединяющей отечественных производителей, инвесторов, государственных и финансовых институтов, а также международных экспертов.

В рамках выставки предусмотрены:

панельные сессии;

площадка для нетворкинга , обмена опытом и B2B-встреч;

, обмена опытом и B2B-встреч; бесплатные мастер-классы по франчайзингу, командообразованию, налогообложению и применению искусственного интеллекта в бизнесе.

Кроме того, гостей ждет концертная программа с участием популярных артистов и блогеров, онлайн-конкурс "Халық таңдауы", а также розыгрыши призов для посетителей.

Выставка проводится при поддержке правительства Республики Казахстан, Холдинга "Байтерек" и акимата Астаны. Генеральными спонсорами выступили Halyk Bank и Freedom Bank. Также спонсорскую поддержку оказали Банк ЦентрКредит, Евразийский банк, Bereke Bank, KMF и другие компании.

Выставка продлится до 24 мая включительно.

Программа мероприятия доступна на сайте. Вход свободный.

Партнерский материал