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Пресс-релизы

Halyk bank профинансировал проект "ҚазАвтоЖол"

Halyk Bank, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 21:07 Фото: Halyk Bank
Для Halyk участие в этом проекте – вклад в укрепление транспортной связанности Казахстана, развитие регионов и повышение конкурентоспособности национальной экономики, сообщает Zakon.kz.

На круглом столе по вопросам поддержки дорожной отрасли и привлечения банков второго уровня к реализации инфраструктурных проектов подписано соглашение между «ҚазАвтоЖол», Halyk и еще двумя казахстанскими банками.

Документ предусматривает привлечение финансирования на сумму до 700 млн долларов. Средства направят на дальнейшее развитие и расширение пула инвестиций для проектов национальной компании, которые ранее получали поддержку Банка развития Казахстана.

Ранее для выполнения работ по ремонту и модернизации автомобильных дорог использовались ресурсы БРК. В рамках нового соглашения сотрудничество переводится на долгосрочный формат со сроком действия до 2034 года. Организатором синдицированного финансирования и банком-агентом выступает Halyk Bank.

Серик Жумангарин и Умут Шаяхметова, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 21:07

Фото: Halyk Bank

Как отметил заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, достигнутые договоренности позволят перераспределить кредитную нагрузку между финансовыми институтами и высвободить часть кредитного лимита БРК для финансирования новых приоритетных инфраструктурных проектов.

"Глава государства неоднократно подчеркивал необходимость более активного участия банков второго уровня в финансировании реального сектора экономики и привлечения частного капитала к реализации крупных проектов. Сегодня мы видим практический пример такого взаимодействия. Это позволяет не только расширить участие банковского сектора в финансировании инфраструктуры, но и направить ресурсы института развития на реализацию новых проектов". Серик Жумангарин

Для Halyk участие в этом проекте – вклад в укрепление транспортной связанности Казахстана, развитие регионов и повышение конкурентоспособности национальной экономики. Поэтому значение данного соглашения выходит далеко за рамки одной финансовой сделки, также отметила председатель правления Умут Шаяхметова:

"Для Halyk поддержка проектов, имеющих системное значение для страны, – один из приоритетов. Мы рассматриваем участие в этом соглашении как долгосрочную ответственность перед экономикой Казахстана и нашими партнерами. Отдельно хочу подчеркнуть важность совместного участия банков. Объединение финансовых ресурсов и профессиональной экспертизы позволяет поддерживать проекты такого масштаба и выстраивать эффективное взаимодействие на всех этапах их реализации".

Привлечение банков второго уровня к развитию дорожной инфраструктуры позволит мобилизовать дополнительные внутренние инвестиционные ресурсы и снизить зависимость крупных национальных проектов от государственного финансирования. Такой механизм создаст условия для более активного участия коммерческих банков в развитии экономики без существенного увеличения бюджетных расходов.

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Айсулу Омарова
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