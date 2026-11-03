КАМАZ представил тягачи поколения К5 на выставке KazAgro 2026 в Астане

ТОО "АвтоТехЛайн", официальный дистрибьютор KAMAZ на территории Казахстана, принял участие в международной выставке KazAgro 2026, которая проходила с 21 по 23 октября в Международном выставочном центре EXPO в Астане.

На экспозиции были представлены три модели автомобилей поколения К5, ориентированные на магистральные, региональные и перевозки в тяжелых условиях.

На стенде компании посетители смогли ознакомиться с седельными тягачами КАМАZ-54901 и КАМАZ-54902, а также полноприводной моделью КАМАZ-65955. Представители компании консультировали посетителей по вопросам выбора техники, комплектаций техники с учетом потребности в перевозках и условий эксплуатации, сервисного обслуживания и доступных финансовых инструментов.

Фото: КАМАZ

КАМАZ-54901: для магистральных перевозок

KAMAZ-54901 – флагманский седельный тягач поколения К5 с колесной формулой 4х2, предназначенный для дальних перевозок.

Автомобиль оснащен рядным шестицилиндровым двигателем КАМАZ-910.52-460 мощностью 483 л. с. и крутящим моментом 2403 Н·м. В трансмиссии используется 12-ступенчатая роботизированная коробка передач.

Кабина шириной 2 500 мм имеет ровный пол и два спальных места. Полная масса автопоезда составляет 44 тонны. Межсервисный интервал достигает 80 тыс. км, а расход топлива, по данным производителя, снижен на 10% по сравнению с предыдущим поколением.

Модель предназначена для перевозки любых грузов, в том числе сельскохозяйственной продукции, на дальние расстояния.

Фото: КАМАZ

КАМАZ-54902: решение для региональной логистики

Седельный тягач КАМАZ-54902 также относится к поколению К5 и имеет колесную формулу 4х2. Модель оснащена компактной кабиной с одним спальным местом и рассчитана на региональные и межрегиональные перевозки на расстояние до 600 км.

Тягач оснащен двигателем КАМАZ-689.510-400 мощностью 390 л. с., 12-ступенчатой роботизированной коробкой передач и дисковыми тормозами. В состав систем безопасности входят EBS, ESP и ASR.

Автомобиль ориентирован на задачи распределительной логистики, включая доставку удобрений, семян и сельскохозяйственной техники от складов до хозяйств. Автомобиль может использоваться с различными видами полуприцепов.

Фото: КАМАZ

КАМАZ-65955: для перевозок в сложных условиях

Третья представленная модель – тяжелый полноприводный седельный тягач КАМАZ-65955 с колесной формулой 6х6.

Автомобиль оснащен двигателем КАМАZ-910.50-560 мощностью 560 л. с. и крутящим моментом 2600 Н·м. В конструкции предусмотрены механическая 16-ступенчатая коробка передач, двойная главная передача с колесными редукторами и балансирная рессорная подвеска.

Полная масса автопоезда может достигать 100 тонн. Межосевые и межколесные блокировки обеспечивают повышенную проходимость при движении по сложным участкам дорог.

Фото: КАМАZ

КАМАZ-65955 предназначен для перевозки тяжелой строительной и сельскохозяйственной техники, сыпучих грузов и сортимента. Автомобиль может использоваться на полях, в карьерах и на технологических дорогах.

ТОО "АвтоТехЛайн" представляет не только грузовую технику, но и комплекс сопутствующих услуг, включая подбор индивидуальных комплектаций, сервисное обслуживание и финансовые инструменты.