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Законодательство РК

Сообщника Мухтара Аблязова задержали в аэропорту Алматы

Сообщника Мухтара Аблязова задержали в алматинском аэропорту Фото: pixabay
В аэропорту города Алматы задержали родного дядю Мухтара Аблязова, Куаныша Нургазина. Он добровольно вернулся в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РК 25 июля, Нургазин – номинальный директор подконтрольного Мухтару Аблязову ТОО "BSС".

"Посредством незаконного кредитования данной компании Аблязовым и его сообщниками похищены денежные средства "БТА Банка" в особо крупном размере. Будучи подсудимым, в нарушение подписки о невыезде, Нургазин с целью уклонения от уголовной ответственности скрылся от суда. На протяжении 12 лет он скрывался на территории Литвы, где получил статус беженца", – говорится в сообщении ведомства.

Куаныш Нургазин добровольно вернулся в Казахстан 24 июля. После прохождения паспортного контроля его задержали и отправили в следственный изолятор. По его ходатайству, с учетом возраста и состояния здоровья Нуртазина, 25 июля суд изменил ему меру пресечения на домашний арест.

"В ближайшее время возобновится главное судебное разбирательство. Меру его ответственности определит суд", – добавили в Генпрокуратуре.

В начале июля стало известно, что суд во Франции потребовал от находящегося в розыске Мухтара Аблязова покинуть страну в течение 30 дней.

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