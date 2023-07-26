Жителя Абайской области задержали в Атырау за хранение 1500 доз мефедрона

Подозреваемого в незаконном хранении крупной партии синтетических наркотиков задержали полицейские в Атырау, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ДП Атырауской области 26 июля, атырауские полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали уроженца Абайской области 1998 года рождения. У мужчины изъяли крупную партию веществ, которые по итогам экспертизы оказались синтетическими наркотиками.

"Установлено, что изъятое наркотическое вещество является мефедроном массой 487 граммов, что составляло 1500 доз", – сообщили в полиции Атырауской области.

В отношении задержанного начали досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 УК РК ("Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта").

Неделей ранее в Жамбылской области задержали членов наркокартеля, сбывавших мефедрон в четырех городах.