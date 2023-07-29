Двое ребят оказались отрезаны от дома из-за подъема уровня воды в реке Алматинской области
Фото: МЧС РК
После подъема уровня воды в реке Есик Алматинской области, двое мальчиков остались на образовавшемся островке, передает Zakon.kz.
Информация о происшествии поступила в дежурную часть ДЧС Алматинской области 28 июля 2023 года в 16:55.
Инцидент произошел в Рахатском сельском округе Енбекшиказахского района.
Двое несовершеннолетних - 2011 и 2012 года рождения оказались отрезанными от "большой земли".
На место происшествия были направлены сотрудники Департамента по ЧС Алматинской области.
"Группой спасателей при использовании техники в 17:17 дети, которые вышли на прогулку и не смогли самостоятельно возвратиться домой были спасены. Пожарный - спасатель Алпысбаев Руслан перенес одного из них на руках, второго мальчика перенес водитель пожарной части № 3 Оразымбетов Багжан. В медицинской помощи не нуждаются". Пресс-служба ДЧС Алматинской области
Ранее стало известно, что сотрудники ДЧС спасли двух тонущих подростков близ Уральска.
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