Двое ребят оказались отрезаны от дома из-за подъема уровня воды в реке Алматинской области

После подъема уровня воды в реке Есик Алматинской области, двое мальчиков остались на образовавшемся островке, передает Zakon.kz.

Информация о происшествии поступила в дежурную часть ДЧС Алматинской области 28 июля 2023 года в 16:55.

Инцидент произошел в Рахатском сельском округе Енбекшиказахского района.

Двое несовершеннолетних - 2011 и 2012 года рождения оказались отрезанными от "большой земли".

На место происшествия были направлены сотрудники Департамента по ЧС Алматинской области.

"Группой спасателей при использовании техники в 17:17 дети, которые вышли на прогулку и не смогли самостоятельно возвратиться домой были спасены. Пожарный - спасатель Алпысбаев Руслан перенес одного из них на руках, второго мальчика перенес водитель пожарной части № 3 Оразымбетов Багжан. В медицинской помощи не нуждаются". Пресс-служба ДЧС Алматинской области

Ранее стало известно, что сотрудники ДЧС спасли двух тонущих подростков близ Уральска.