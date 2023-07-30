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В Уральске дерево упало на автомобиль и зажало водителя

дерево упало на автомобиль Фото: пресс-служба ДЧС ЗКО
29 июля около 16:00 в Уральске дерево упало на автомобиль и зажало водителя, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДЧС ЗКО, инцидент произошел возле дома по улице Гагарина 2/5, на автомобиль упало дерево. Внутри машины находился водитель, он оказался зажатым.

"На место выезжал оперативно-спасательный отряд. Прибывшие сотрудники экстренной службы распилили дерево, мужчина успел выбраться до их приезда", – цитирует пресс-службу портал "Мой город".

Ранее сообщалось, что в Алматы в ДТП во дворе девушку зажало в салоне автомобиля.

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Елена Беляева
Западно-Казахстанская область Уральск
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