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В Пакистане десятки людей погибли при взрыве на съезде партии

палата Фото: pixabay
При взрыве на съезде партии "Джамиат Улема-и-Ислам" ("Собрание исламских священнослужителей") в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва погибли 35 человек, еще не менее 200 получили различные ранения, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации телеканала Geo, взрыв произошел около 16:00 местного времени (17:00 по времени Астаны) внутри здания во время проведения съезда. Полиция пока не сообщила, что стало причиной взрыва.

По словам лидера партии Хафиза Хамдулла, он также должен был присутствовать на съезде, но не смог из-за личных причин. Он отметил, что осуждает взрыв, назвал произошедшее "терроризмом" и призвал руководство страны и провинции начать расследование инцидента.

Он также призвал сторонников партии сдать кровь для помощи пострадавшим при взрыве.

Ранее в мае лагерь пограничного корпуса в крупнейшей провинции Пакистана Белуджистане подвергся нападению, в результате чего погибли не менее 13 человек.

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