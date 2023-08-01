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Законодательство РК

В Туркестанской области полицейские нашли подростков, игравших со светофором

родителей подростков наказали за игру со светофором Фото: pixabay
Полицейские выявили видеозапись, на которой неизвестные молодые люди открыли специальное устройство светофора, контролирующего дорожное движение, нажимали на кнопку подключения тока и играли с электропроводкой, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДП региона, правонарушителями оказались трое подростков из Созакского района.

Отмечается, что с подростками провели профилактическую и разъяснительную работу.

"Они пояснили, что совершили эти поступки ради развлечения и пообещали, что не будут повторять их в будущем", – говорится в сообщении.


В отношении их родителей приняли административные меры по ст. 442 УК РК.

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