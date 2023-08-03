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Бывшего руководителя "Алматыэлектротранса" Игенбердинова осудили на пять лет

Бекмырза Игенбердинов отправится в колонию на пять лет Фото: скриншот видео
Бекмырза Игенбердинов, ранее руководивший "Алматыэлектротрансом", получил пять лет лишения свободы за покушение на хищение, сообщает Zakon.kz.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы вынес решение по уголовному делу в отношении экс-главы "Алматыэлектротранса" Бекмырзы Игенбердинова. Согласно приговору, опубликованному на сайте Верховного суда, его признали виновным по ч. 3 ст. 24, п. 2 ч. 4 ст. 190 УК РК ("Покушение на хищение чужого имущества").

Игенбердинову назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы. Ему также пожизненно запретили занимать должности на госслужбе, в судах и органах местного самоуправления. Отбывать наказание экс-глава "Алматыэлектротранса" будет в исправительном учреждении средней безопасности.

Сам подсудимый полностью признал вину и раскаялся. В качестве смягчающего обстоятельства суд учел наличие у него двух малолетних детей.

Бекмырза Игенбердинов ранее занимал различные должности в компаниях "Жибек жолы", "Астана LRT" и ТОО "City Transportation Systems". До 2022 года был гендиректором ТОО "Алматыэлектротранс". В конце сентября 2022 года Игенбердинова отстранили от должности руководителя "Алматыэлектротранса" в связи с проведением следственных мероприятий и арестовали. Антикоррупционная служба сообщала, что экс-глава "Алматыэлектротранса" получил от предпринимателя 160 тысяч долларов за подписание актов выполненных работ и выплаты по ним.

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