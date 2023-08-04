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Законодательство РК

Жительница Астаны пыталась продать должность акима за 4 млн тенге

Жительницу Астаны осудили за попытку продать должность акима Фото: Zakon.kz
Межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор женщине, которая пыталась продать должность акима Кентау за 4 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе столичного суда 4 августа, подсудимая "выставила на продажу" должность акима Кентау. Она обещала, что поможет желающему попасть в кресло градоначальника в обмен на 4 млн тенге. Нашелся даже покупатель, согласившийся на такую сделку и передавший женщине "аванс" в размере 650 тысяч тенге.

Параллельно жительница Астаны "продала" еще одну должность – тоже за 4 млн тенге. Она успела получить большую часть этой суммы, 3,6 млн тенге, в обмен на обещание устроить знакомого директором банка.

Бойкая торговля должностями не прошла незамеченной, и в итоге жительница столицы стала фигуранткой уголовного дела. В суде она не признала вину полностью, хотя ее причастность к делу доказывали показания потерпевших и свидетелей, скриншоты переписок, аудиосообщения и другие материалы.

Суд признал женщину виновной по пп. 1, 4 ч. 3 ст. 190 УК РК (мошенничество). В качестве смягчающих обстоятельств учли, что у подсудимой три малолетних ребенка. Кроме того, она добровольно возместила часть нанесенного ущерба. С учетом этого подсудимой назначили наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы. Гражданские иски потерпевших полностью удовлетворили. Приговор пока не вступил в законную силу.

О самых распространенных уловках мошенников можно прочесть здесь.

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